Confirmou? Zé Felipe responde se está namorando com Ana Castela

Zé Felipe e Ana Castela decidiram usar as redes sociais na noite desta segunda-feira (20/10) para responder várias dúvidas dos fãs sobre um dos casais mais falados do sertanejo. Além de falar da relação da Boiadeira com as filhas com Virginia, o cantor ainda abriu o jogo se está namorando ou não a cantora.

“Você e Ana estão namorando?”, perguntou um seguidor a Zé Felipe. Em resposta o filho de Leonardo apenas levantou os dois dedões para cima, enquanto Ana Castela olhava espantada para a câmera.

Zé Felipe responde pelos stories se está namorando com Ana Castela

Leia também

Esta não é a primeira vez que o sertanejo fica entusiasmado em confirmar a relação com a Boiadeira. Quando ambos participaram do Domingo Legal no último domingo (19/10), Zé Felipe também não se conteve para falar sobre o romance entre os músicos.

“Estão juntos ou não?”. perguntou Celso Portiolli. “Estamos sempre juntos”, respondeu Zé Felipe, logo puxando a cantora para um abraço. Em seguida, a pedido do apresentador, o casal deu o primeiro beijo em frente ao público e às câmeras.

8 imagens Fechar modal. 1 de 8

Zé Felipe e Ana Castela deram primeiro beijo durante gravação do Domingo Legal

Reprodução/Instagram/@letaccilo 2 de 8

Ana Castela e Zé Felipe são clicados dormindo abraçados

Instagram/Reprodução 3 de 8

Ana Castela compartilha momento fofo ao lado de Zé Felipe

Instagram/Reprodução 4 de 8

Em outubro, Zé Felipe lançou uma nova música ao lado da Boiadeira

@zefelipe/Instagram/Reprodução 5 de 8

A transformação no visual acompanha o recente relacionamento com Ana Castela

@zefelipe/Instagram/Reprodução 6 de 8

Web repara que Ana Castela e Zé Felipe usam alianças combinando

Reprodução/Instagram 7 de 8

Veja o primeiro beijo de Ana Castela e Zé Felipe no SBT

Instagram/Reprodução 8 de 8

Ana Castela em entrevista exclusiva ao Metrópoles

Metrópoles

Ana Castela, por outro lado, é mais discreta ao falar sobre a nova paixão. Embora deixe claro que está com o cantor, como já fez em publicações nas redes sociais e em entrevista ao colunista Lucas Pasin, do Metrópoles, a Boiadeira prefere dar tempo ao tempo e evitar rótulos em um relacionamento com tantos holofotes.