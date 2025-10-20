Confirmou? Zé Felipe responde se está namorando com Ana Castela

Zé Felipe e Ana Castela decidiram usar as redes sociais na noite desta segunda-feira (20/10) para responder várias dúvidas dos fãs sobre um dos casais mais falados do sertanejo. Além de falar da relação da Boiadeira com as filhas com Virginia, o cantor ainda abriu o jogo se está namorando ou não a cantora.
“Você e Ana estão namorando?”, perguntou um seguidor a Zé Felipe. Em resposta o filho de Leonardo apenas levantou os dois dedões para cima, enquanto Ana Castela olhava espantada para a câmera.
Zé Felipe responde pelos stories se está namorando com Ana Castela
Esta não é a primeira vez que o sertanejo fica entusiasmado em confirmar a relação com a Boiadeira. Quando ambos participaram do Domingo Legal no último domingo (19/10), Zé Felipe também não se conteve para falar sobre o romance entre os músicos.
“Estão juntos ou não?”. perguntou Celso Portiolli. “Estamos sempre juntos”, respondeu Zé Felipe, logo puxando a cantora para um abraço. Em seguida, a pedido do apresentador, o casal deu o primeiro beijo em frente ao público e às câmeras.
Ana Castela, por outro lado, é mais discreta ao falar sobre a nova paixão. Embora deixe claro que está com o cantor, como já fez em publicações nas redes sociais e em entrevista ao colunista Lucas Pasin, do Metrópoles, a Boiadeira prefere dar tempo ao tempo e evitar rótulos em um relacionamento com tantos holofotes.
“A gente está se conhecendo, sim. Isso não dá para negar. A internet toda está sabendo. E, como eu já falei numa entrevista, a internet gosta muito de pular etapas. Aparece uma foto e já dizem que estamos namorando. Estamos nos conhecendo e não vamos pular etapas. Está sendo muito legal”, revelou