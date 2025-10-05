05/10/2025
Desobedientes: por que ver a série que está no top 1 da Netflix

Escrito por Metrópoles
Há duas semanas no topo do ranking da Netflix, a nova minissérie de suspense Desobedientes conquistou rapidamente os espectadores e já se firmou como uma das produções mais assistidas do streaming. Com oito episódios, a série transporta o público para a fictícia cidade de Tall Pines, onde um policial recém-chegado percebe que há segredos obscuros em uma escola para adolescentes problemáticos.

O policial Alex Dempsey, interpretado pelo criador da série, Mae Martin, se muda para a cidade com sua esposa grávida e logo percebe que nem tudo é o que parece na escola local. Ao investigar acontecimentos estranhos, ele descobre que a instituição transforma jovens rebeldes em versões obedientes e manipuladas, sob o controle de sua enigmática fundadora, Evelyn Wade.

Mae Martin, além de atuar no papel principal, é criador, co-showrunner e produtor executivo da série. No elenco também estão nomes como Toni Collette, Patrick J. Adams, Alyvia Alyn Lind e Sydney Topliffe, garantindo atuações que reforçam o clima de mistério e tensão.

A Tall Pines Academy se apresenta como um local terapêutico para adolescentes com dificuldades comportamentais. Mas por trás da fachada, os estudantes são submetidos a técnicas psicológicas e drogas que alteram a mente, conhecidas na série como “o salto”.

O ritual transforma os jovens em devotos da líder Evelyn, criando uma comunidade quase cultista. Entre os alunos, Abbie, Leila e Rory tentam sobreviver e escapar desse ciclo de controle, enquanto Alex se envolve em sua luta, descobrindo os segredos sombrios que a escola esconde há décadas.

Embora a história da escola seja fictícia, Mae Martin revelou à Forbes que a série é inspirada em experiências reais. A melhor amiga do comediante passou por uma instituição parecida na adolescência e contribuiu como consultora da produção, garantindo realismo às cenas de manipulação e tensão psicológica.

Para quem busca suspense, mistério e um olhar provocador sobre a rebeldia juvenil, Desobedientes é uma ótima pedida.

