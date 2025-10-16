Kaio Jorge se desculpa por expulsão: “Não agi da melhor forma”

O atacante Kaio Jorge, do Cruzeiro, foi expulso pela primeira vez desde que vestiu a camisa celeste. O jogador deixou o campo nesta quarta-feira (15/10), após receber o cartão vermelho por fazer um gesto com as mãos e indicar que o árbitro da partida teria beneficiado o Atlético-MG em lance que resultou no gol de empate do Galo.

As equipes empataram em 1 x 1, com gols marcados por Matheus Pereira, para a Raposa e Ruan Tressoldi, para os alvinegros.

Leia também

Veja a postagem:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Metrópoles Esportes (@metropolesesportes)

“Quero pedir desculpas pela expulsão desta noite, Nação Azul. Sei que não agi da melhor forma e acabei tomando decisões que não representam quem eu sou, nem o profissional que procuro ser todos os dias. Com a decisão da arbitragem, acabei me exaltando no gesto e reconheço que poderia ter reagido de outra maneira. Aqui ficam minhas sinceras desculpas”, escreveu o jogador nas redes sociais.

Veja o momento:

kaio jorge expulso após fazer sinal de roubo em campo pic.twitter.com/r0obkzoA4D — out of context brasileirão (@oocbrsao) October 16, 2025

No primeiro momento, o juiz Paulo Cesar Zanovelli expulsou Lucas Romero pelo gestual. Porém, após revisão da equipe de vídeo, as câmeras detectaram que Kaio Jorge foi quem teria cometido a infração.

O atacante deu a assistência para o gol de Matheus Pereira, que abriu o placar no clássico. Antes de ser expulso, KJ ainda protagonizou outro lance polêmico: o camisa 19 apertou com força a mão fraturada de Iván Roman, do Galo. O momento gerou críticas do ídolo celeste nas redes sociais.