16/10/2025
Universo POP
Carmo Dalla Vecchia muda o visual após críticas e rebate: “Os cães ladram e a caravana passa”
Freiras Maconheiras: quem são as Sisters of the Valley, o grupo que mistura espiritualidade, cannabis e ativismo na Califórnia
Polícia investiga como “morte suspeita” o falecimento do ator Felipe Selau, ex-Malhação
Kim Kardashian explica ensaio romântico com Justin Bieber aos 16 anos
No Acre, prefeito se veste de Barney para celebrar Semana da Criança; veja fotos
Saiba quem é o padre flagrado com a noiva de um fiel só de baby-doll
A Fazenda 17: look de Adriane Galisteu viraliza por destacar parte íntima e gera alvoroço
Confusão generalizada em “A Fazenda 17”: ameaças, suposta traição e bronca de Galisteu marcam formação da Roça
Acreana bate boca com rival na Fazenda e leva bronca de Galisteu ao vivo: ‘Me respeita’
Virginia Fonseca vai para after com mãe de Vini Jr.: “Inimiga do fim”

Kaio Jorge se desculpa por expulsão: “Não agi da melhor forma”

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
kaio-jorge-se-desculpa-por-expulsao:-“nao-agi-da-melhor-forma”

O atacante Kaio Jorge, do Cruzeiro, foi expulso pela primeira vez desde que vestiu a camisa celeste. O jogador deixou o campo nesta quarta-feira (15/10), após receber o cartão vermelho por fazer um gesto com as mãos e indicar que o árbitro da partida teria beneficiado o Atlético-MG em lance que resultou no gol de empate do Galo.

As equipes empataram em 1 x 1, com gols marcados por Matheus Pereira, para a Raposa e Ruan Tressoldi, para os alvinegros.

Leia também

Veja a postagem:

 

Ver essa foto no Instagram

 

Uma publicação compartilhada por Metrópoles Esportes (@metropolesesportes)

“Quero pedir desculpas pela expulsão desta noite, Nação Azul. Sei que não agi da melhor forma e acabei tomando decisões que não representam quem eu sou, nem o profissional que procuro ser todos os dias. Com a decisão da arbitragem, acabei me exaltando no gesto e reconheço que poderia ter reagido de outra maneira. Aqui ficam minhas sinceras desculpas”, escreveu o jogador nas redes sociais.

Veja o momento:

kaio jorge expulso após fazer sinal de roubo em campo pic.twitter.com/r0obkzoA4D

— out of context brasileirão (@oocbrsao) October 16, 2025

No primeiro momento, o juiz Paulo Cesar Zanovelli expulsou Lucas Romero pelo gestual. Porém, após revisão da equipe de vídeo, as câmeras detectaram que Kaio Jorge foi quem teria cometido a infração.

O atacante deu a assistência para o gol de Matheus Pereira, que abriu o placar no clássico. Antes de ser expulso, KJ ainda protagonizou outro lance polêmico: o camisa 19 apertou com força a mão fraturada de Iván Roman, do Galo. O momento gerou críticas do ídolo celeste nas redes sociais.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost