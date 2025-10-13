13/10/2025
Universo POP
Via Verde Shopping recebe ação especial do Dia das Crianças com o Grupo Social Pela Vida
Horóscopo do dia: veja o que os astros revelam para seu signo nesta segunda
Mistério em “Vale Tudo”: cenas secretas revelam novos suspeitos fora da investigação oficial
Cazé revela treta nos bastidores do Kings League Brazil envolvendo famosos
Modelo apresenta mesmos sintomas de influenciador que morreu e registra boletim contra dentista
Michelle Barros é casada fora de “A Fazenda”? Portal LeoDias investiga rumores após romance com Shia
José Loreto assume namoro com atriz Fernanda Marques, de “Vale Tudo”
Iza e Yuri Lima surgem juntos pela primeira vez após término do relacionamento
Ex-esposa de Dennis DJ relata supostas agressões e diz viver “ciclo de abuso” durante o casamento
João Gomes se emociona ao reencontrar professora que o alfabetizou durante show

Mari Menezes explica afastamento de Carlinhos Maia após polêmica envolvendo o “Rancho”

Escrito por Portal Leo Dias
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
mari-menezes-explica-afastamento-de-carlinhos-maia-apos-polemica-envolvendo-o-“rancho”

Mari Menezes recebeu a equipe do portal LeoDias em uma de suas casas, em Alphaville, São Paulo, para falar de trabalho e vida pessoal. Na entrevista para Mônica Apor, a influenciadora digital abriu o coração, mas também comentou polêmicas. A relação de amizade com Carlinhos Maia, que ficou conturbada após ela, supostamente, criticar o reality promovido por ele, foi um dos assuntos.

O “climão” entre Mari e o influenciador ganhou força na internet após ela dizer, em uma entrevista, que não gostou de ter participado do “Rancho do Maia”. A atração é transmitida no Instagram de Carlinhos, que conta com mais de 36 milhões de seguidores. Após um período de troca de farpas e indiretas, a influenciadora revelou que eles não tiveram mais nenhum contato.

Veja as fotos

Portal LeoDias
Influenciadora digital Mari Menezes em entrevista para a equipe do portal LeoDiasPortal LeoDias
Portal LeoDias
Influenciadora digital Mari Menezes em entrevista para a equipe do portal LeoDiasPortal LeoDias
Portal LeoDias
Influenciadora digital Mari Menezes em entrevista para a equipe do portal LeoDiasPortal LeoDias
Portal LeoDias
Influenciadora digital Mari Menezes em entrevista para a equipe do portal LeoDiasPortal LeoDias

Leia Também

“Mas eu sou uma pessoa que não leva mágoa pra minha vida. Aconteceu, aconteceu… De fato, eu sou uma pessoa que não baixa a cabeça pra ninguém, se eu tô certa. Quer dizer, não é que eu esteja certa, mas se na minha opinião eu tô correta de algo, eu vou falar. E se eu estiver errada, eu levanto a cabeça e peço desculpa porque todo mundo erra, e tá tudo bem”, explicou.

Segundo Mari, ela e Carlinhos não se falaram depois que ela foi acusada de ter “síndrome de protagonista”.

Não sei o que ele quis dizer sobre isso. A única coisa que eu disse foi que a minha experiência no projeto dele não foi tão legal pra mim e por isso eu não voltei mais, pra dar oportunidade pra outras pessoas porque, de fato, é um projeto que dá muita visibilidade.

Embora não tenha considerado sua participação positiva, a influenciadora elogiou a iniciativa do dono do rancho. “É um projeto gigantesco. Eu admiro muito a história e o que ele constrói todos os dias lá como pessoa, com o trabalho dele, mas eu não me senti confortável lá”, desabafou, destacando que sempre falou bem do projeto. “Mas ele não gostou e falou o que falou… E pra mim é isso: você fala o que quer e escuta o que não quer”, finalizou.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost