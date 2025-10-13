Mari Menezes explica afastamento de Carlinhos Maia após polêmica envolvendo o “Rancho”

Mari Menezes recebeu a equipe do portal LeoDias em uma de suas casas, em Alphaville, São Paulo, para falar de trabalho e vida pessoal. Na entrevista para Mônica Apor, a influenciadora digital abriu o coração, mas também comentou polêmicas. A relação de amizade com Carlinhos Maia, que ficou conturbada após ela, supostamente, criticar o reality promovido por ele, foi um dos assuntos.

O “climão” entre Mari e o influenciador ganhou força na internet após ela dizer, em uma entrevista, que não gostou de ter participado do “Rancho do Maia”. A atração é transmitida no Instagram de Carlinhos, que conta com mais de 36 milhões de seguidores. Após um período de troca de farpas e indiretas, a influenciadora revelou que eles não tiveram mais nenhum contato.

“Mas eu sou uma pessoa que não leva mágoa pra minha vida. Aconteceu, aconteceu… De fato, eu sou uma pessoa que não baixa a cabeça pra ninguém, se eu tô certa. Quer dizer, não é que eu esteja certa, mas se na minha opinião eu tô correta de algo, eu vou falar. E se eu estiver errada, eu levanto a cabeça e peço desculpa porque todo mundo erra, e tá tudo bem”, explicou.

Segundo Mari, ela e Carlinhos não se falaram depois que ela foi acusada de ter “síndrome de protagonista”.

Não sei o que ele quis dizer sobre isso. A única coisa que eu disse foi que a minha experiência no projeto dele não foi tão legal pra mim e por isso eu não voltei mais, pra dar oportunidade pra outras pessoas porque, de fato, é um projeto que dá muita visibilidade.

Embora não tenha considerado sua participação positiva, a influenciadora elogiou a iniciativa do dono do rancho. “É um projeto gigantesco. Eu admiro muito a história e o que ele constrói todos os dias lá como pessoa, com o trabalho dele, mas eu não me senti confortável lá”, desabafou, destacando que sempre falou bem do projeto. “Mas ele não gostou e falou o que falou… E pra mim é isso: você fala o que quer e escuta o que não quer”, finalizou.