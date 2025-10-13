Mari Menezes nega affair com Gustavo Mioto após especulações: “Muito gente boa”

A influenciadora Mari Menezes abordou os recentes boatos de um envolvimento amoroso com o cantor sertanejo Gustavo Mioto em entrevista a Mônica Apor, repórter do portal LeoDias. Na conversa, ela fez questão de desmentir o romance e reforçou que a relação entre os dois é puramente de amizade.

Após a repercussão, a influenciadora explicou que a aproximação foi uma coincidência e que, embora já o conhecesse de outros shows, nunca tiveram uma amizade próxima. O encontro ocorreu no Rio de Janeiro, onde ela estava na Globo para participar, como convidada, de um programa em que o cantor também esteve presente.

“Foi uma coincidência, e ele é amigo de uma amiga minha que estava comigo”, detalhou a influenciadora. A partir daí, o grupo se reuniu para um jantar, mas os rumores surgiram quando a internet tirou a situação de contexto. Mari Menezes lamentou que o público tenha focado em uma foto publicada apenas com o cantor, ignorando a anterior, que mostrava todo o grupo reunido.

“A gente acabou ficando amigos. Ele é muito gente boa”, concluiu Mari, confessando ainda, em tom de brincadeira, que achava que o cantor seria “mais chato”.