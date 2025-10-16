16/10/2025
Universo POP
Mega-Sena 2928: veja números sorteados; prêmio é de R$ 40 milhões

Sorteio foi realizado às 20h, no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista

O concurso 2928 da Mega-Sena paga R$ 39.604.087,80 na noite desta quinta-feira (16).

s números sorteados foram: 14 – 24 – 29 – 32 – 46 – 48

Mega-Sena/Foto: Reprodução

Premiação

O prêmio bruto corresponde a 43,35% da arrecadação. Dessa porcentagem:

  • 45% são distribuídos entre os acertadores dos 6 números sorteados (Sena);
  • 13% entre os acertadores de 5 números (Quina);
  • 15% entre os acertadores de 4 números (Quadra);
  • 17% ficam acumulados e são distribuídos aos acertadores dos 6 números nos concursos de final 0 ou 5;
  • 10% ficam acumulados para a primeira faixa — sena — do último concurso do ano de final 0 ou 5 (Mega da Virada).

Não havendo acertador em qualquer faixa, o valor acumula para o concurso seguinte, na respectiva faixa de premiação.

Os prêmios prescrevem 90 dias após a data do sorteio. Após esse prazo, os valores são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no Fies (Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior).

