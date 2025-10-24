michelle-barros-faz-pedido-ousado-para-shia-e-web-reage:-“enredo”

Michelle Barros está cada dia mais envolvida por Shia Phoenix, em A Fazenda 17. E o clima de romance fez com que a ex-jornalista da TV Globo fizesse um pedido ousado para o ator, nesta sexta-feira (24/10).

Durante um bate-papo na cozinha, a comunicadora questionou: “Posso te pedir um beijo hoje?”. Em seguida, o artista respondeu: “Será? No meio da pista?”, provocou.

Data do beijo combinada

Ainda na conversa, o casal voltou atrás e deixaram claro que tudo não passava de uma brincadeira: “Só dia 18, gente”, afirmou Shia. “18 de dezembro”, completou Michelle.

No X, antigo Twitter, os usuários reagiram: “Shia pensando: ‘Onde fui amarrar meu bode!?’”, brincou um. “Ele quer se segurar no jogo com esse enredo de casal e ainda põe uma data pra dar um beijo na esperança de que o público não elimine ele para querer ver o beijo. Mal sabe ele que o povo nem se importa”, disparou outro. “Shia usando ela pra chegar na final e a múmia faraônica não tá se ligando. A praga do Egito ama tanto ela que só quer assumir no final do programa ”, analisou um terceiro. “Eles acham que vão chegar na final ainda. Quem iludiu eles? ”, quis saber mais um.

