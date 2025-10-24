24/10/2025
Universo POP
4 signos terão uma virada no destino nesta sexta-feira; veja se o seu está entre eles
Influenciadora presa diz ser injustiçada: ‘Ninguém deveria ser preso por fumar maconha’
Virginia Fonseca embarca para Madri acompanhada de melhor amiga de Vini Jr.
Virginia chama mãe de Vini Jr. de “mamma” e reforça clima de intimidade com a família do craque
Quem é Chulipa, influenciador que afirmou ter perdido a virgindade com Carlinhos Maia
Influenciador expõe ter perdido a virgindade com Carlinhos Maia: ‘Tirou meu cabaço’
Marília Mendonça lidera as 10 novidades musicais da semana
Kim Kardashian revela diagnóstico de aneurisma cerebral em novo episódio do reality
Veja fotos da festa luxuosa de Maria Flor, filha de Virginia Fonseca e Zé Felipe
João Vicente lamenta vazamento de conversas com Gracyanne Barbosa: “É triste ser envolvido em polêmica”

Michelle Barros faz pedido ousado para Shia e web reage: “Enredo”

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
michelle-barros-faz-pedido-ousado-para-shia-e-web-reage:-“enredo”

Michelle Barros está cada dia mais envolvida por Shia Phoenix, em A Fazenda 17. E o clima de romance fez com que a ex-jornalista da TV Globo fizesse um pedido ousado para o ator, nesta sexta-feira (24/10).

Durante um bate-papo na cozinha, a comunicadora questionou: “Posso te pedir um beijo hoje?”. Em seguida, o artista respondeu: “Será? No meio da pista?”, provocou.

Leia também

Data do beijo combinada

Ainda na conversa, o casal voltou atrás e deixaram claro que tudo não passava de uma brincadeira: “Só dia 18, gente”, afirmou Shia. “18 de dezembro”, completou Michelle.

No X, antigo Twitter, os usuários reagiram: “Shia pensando: ‘Onde fui amarrar meu bode!?’”, brincou um. “Ele quer se segurar no jogo com esse enredo de casal e ainda põe uma data pra dar um beijo na esperança de que o público não elimine ele para querer ver o beijo. Mal sabe ele que o povo nem se importa”, disparou outro. “Shia usando ela pra chegar na final e a múmia faraônica não tá se ligando. A praga do Egito ama tanto ela que só quer assumir no final do programa 🤣🫣🧟”, analisou um terceiro. “Eles acham que vão chegar na final ainda. Quem iludiu eles? 😂😂😂😂”, quis saber mais um.

13 imagensMichelle Barros e Shia estão em clima de romance na sede de A Fazenda 17Shia e MichelleMichelle Barros e Shia Phoenix trocam intimidades na piscina em A FazendaMichelle Barros faz pedido ousado para Shia e web reage: "Enredo"Michelle Barros e Shia PhoenixFechar modal.1 de 13

Shia se surpreende com pedido ousado de Michelle Barros

Reprodução/Record2 de 13

Michelle Barros e Shia estão em clima de romance na sede de A Fazenda 17

PlayPlus/Reprodução3 de 13

Shia e Michelle

Reprodução/Record TV4 de 13

Michelle Barros e Shia Phoenix trocam intimidades na piscina em A Fazenda

Reprodução/Record5 de 13

Michelle Barros faz pedido ousado para Shia e web reage: “Enredo”

PlayPlus/Reprodução6 de 13

Michelle Barros e Shia Phoenix

Reprodução/Internet.7 de 13

Michelle Barros e Shia Phoenix

Reprodução/Redes Sociais8 de 13

Shia Phoenix

Reprodução/Instagram @shia.oficial9 de 13

Shia Phoenix

Reprodução/Instagram @shia.oficial10 de 13

Shia Phoenix

Reprodução/Instagram @shia.oficial11 de 13

Michelle Barros

Reprodução/TV Globo12 de 13

Michelle Barros em A Fazenda 17

Reprodução/Record13 de 13

Michelle Barros

Reprodução/Redes Sociais

Assista o bate-papo

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost