27/10/2025
Noite do pijama: Poliana e Zé Felipe fazem festa com os filhos do cantor: “Vale a pena”

Escrito por Portal Leo Dias
noite-do-pijama:-poliana-e-ze-felipe-fazem-festa-com-os-filhos-do-cantor:-“vale-a-pena”

É festa que não acaba mais e elas, as crianças, adoram! A noite do último domingo (26/10), na casa de Zé Felipe, em Goiânia, Goiás, contou com uma festa do pijama para Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo. Tanto o pai, como a avó, Poliana Rocha, compartilharam o momento em uma rede social.

A mãe do cantor contou em um vídeo publicado no seu Instagram: “Voltei aqui na casa do Zé pra pegar as meninas e o Zé Leonardo pra gente ir à missa, só que hoje vai ter o que: festa do pijama” e mostrou duas casinhas na cor-de-rosa com luzes, além dos preparativos e das netas brincando.

Veja as fotos

Reprodução Instagram Zé Felipe
Noite do pijama: filhos de Virginia e Zé Felipe se divertem em mais uma festaReprodução Instagram Zé Felipe
Reprodução Instagram Zé Felipe/ montagem
Noite do pijama: filhos de Virginia e Zé Felipe se divertem em mais uma festaReprodução Instagram Zé Felipe/ montagem
Reprodução Instagram Zé Felipe/ montagem
Noite do pijama: filhos de Virginia e Zé Felipe se divertem em mais uma festaReprodução Instagram Zé Felipe/ montagem
Reprodução Instagram Poliana Rocha
Noite do pijama: filhos de Virginia e Zé Felipe se divertem em mais uma festaReprodução Instagram Poliana Rocha
Reprodução Instagram Poliana Rocha/ montagem
Noite do pijama: filhos de Virginia e Zé Felipe se divertem em mais uma festaReprodução Instagram Poliana Rocha/ montagem

“A noite do pijama hoje foi incrível, vocês não têm noção do quanto as meninas ficaram felizes, todo mundo curtiu, brincou, demos risadas, foi ótimo, falo que vale super a pena eu não ter ido acompanhar o marido esse final de semana”, descreveu.

“Porque eu tive momentos que me deixaram tão feliz, me realizaram e isso vale a pena demais, na verdade, é isso que vale a pena na vida da gente e eu tenho certeza que foi um laço muito gostoso com as meninas, com José Leonardo e vai ser memórias afetivas que elas vão levar pro resto da vida”, finalizou.

Além das casinhas para dormir, as meninas se deliciaram com doces e todos se vestiram de pijama do sucesso do cinema, “Lilo & Stitch”. A festa ocorreu logo após a festa na piscina e da comemoração dos 3 anos de Maria Flor, enquanto Virginia viaja pela Espanha para se encontrar com Vini. Jr., com quem vive um romance.

