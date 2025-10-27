Noite do pijama: Poliana e Zé Felipe fazem festa com os filhos do cantor: “Vale a pena”

É festa que não acaba mais e elas, as crianças, adoram! A noite do último domingo (26/10), na casa de Zé Felipe, em Goiânia, Goiás, contou com uma festa do pijama para Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo. Tanto o pai, como a avó, Poliana Rocha, compartilharam o momento em uma rede social.

A mãe do cantor contou em um vídeo publicado no seu Instagram: “Voltei aqui na casa do Zé pra pegar as meninas e o Zé Leonardo pra gente ir à missa, só que hoje vai ter o que: festa do pijama” e mostrou duas casinhas na cor-de-rosa com luzes, além dos preparativos e das netas brincando.

“A noite do pijama hoje foi incrível, vocês não têm noção do quanto as meninas ficaram felizes, todo mundo curtiu, brincou, demos risadas, foi ótimo, falo que vale super a pena eu não ter ido acompanhar o marido esse final de semana”, descreveu.

“Porque eu tive momentos que me deixaram tão feliz, me realizaram e isso vale a pena demais, na verdade, é isso que vale a pena na vida da gente e eu tenho certeza que foi um laço muito gostoso com as meninas, com José Leonardo e vai ser memórias afetivas que elas vão levar pro resto da vida”, finalizou.

Além das casinhas para dormir, as meninas se deliciaram com doces e todos se vestiram de pijama do sucesso do cinema, “Lilo & Stitch”. A festa ocorreu logo após a festa na piscina e da comemoração dos 3 anos de Maria Flor, enquanto Virginia viaja pela Espanha para se encontrar com Vini. Jr., com quem vive um romance.