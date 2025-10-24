24/10/2025
Universo POP
4 signos terão uma virada no destino nesta sexta-feira; veja se o seu está entre eles
Influenciadora presa diz ser injustiçada: ‘Ninguém deveria ser preso por fumar maconha’
Virginia Fonseca embarca para Madri acompanhada de melhor amiga de Vini Jr.
Virginia chama mãe de Vini Jr. de “mamma” e reforça clima de intimidade com a família do craque
Quem é Chulipa, influenciador que afirmou ter perdido a virgindade com Carlinhos Maia
Influenciador expõe ter perdido a virgindade com Carlinhos Maia: ‘Tirou meu cabaço’
Marília Mendonça lidera as 10 novidades musicais da semana
Kim Kardashian revela diagnóstico de aneurisma cerebral em novo episódio do reality
Veja fotos da festa luxuosa de Maria Flor, filha de Virginia Fonseca e Zé Felipe
João Vicente lamenta vazamento de conversas com Gracyanne Barbosa: “É triste ser envolvido em polêmica”

Renata e Alexandre, do “Casamento às Cegas”, anunciam o nascimento da 1ª filha

Escrito por Portal Leo Dias
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
renata-e-alexandre,-do-“casamento-as-cegas”,-anunciam-o-nascimento-da-1a-filha

O casal Renata Giaffredo e Alexandre Thomaz, que participou da quarta temporada do reality “Casamento às Cegas”, anunciou nesta sexta-feira (24/10) o nascimento da primeira filha, Fiorella.

“O amor que começou às cegas hoje tem o rosto mais lindo do mundo. Ontem, o nosso maior presente chegou: Fiorella”, escreveu Renata na legenda da publicação feita no Instagram.

Veja as fotos

Reprodução / Instagram (@renatagiaffredo)
Renata e Alexandre, do “Casamento Às Cegas”, anunciam nascimento da 1° filhaReprodução / Instagram (@renatagiaffredo)
Alexandre Thomaz e Renata Giaffredo (Foto: Divulgação/Netflix Brasil)
Alexandre Thomaz e Renata Giaffredo (Foto: Divulgação/Netflix Brasil)
Renata Giaffredo e Alexandre Thomaz - Reprodução/Netflix Brasil
Renata Giaffredo e Alexandre Thomaz – Reprodução/Netflix Brasil
Alexandre Thomaz - Reprodução/Instagram
Alexandre Thomaz – Reprodução/Instagram
Renata Giaffredo e Alexandre Thomaz - Foto: Divulgação
Renata Giaffredo e Alexandre Thomaz – Foto: Divulgação

Leia Também

“Fruto de uma história que muitos duvidaram, mas na qual a gente sempre acreditou… porque, quando é pra ser, o amor encontra o caminho. Seja bem-vinda, nossa menina”, completou.

A gestação havia sido revelada em maio deste ano. Durante o programa, os dois chegaram a se casar, mas se separaram oficialmente em agosto de 2024. No entanto, no fim de abril, anunciaram nas redes sociais que estavam morando juntos novamente.

Mesmo com os altos e baixos durante o reality, o casal viveu todas as etapas do experimento, das cabines até o casamento. No reencontro, explicaram que mantinham uma relação “moderna e desconstruída”, com cada um morando em sua própria casa.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost