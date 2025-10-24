Renata e Alexandre, do “Casamento às Cegas”, anunciam o nascimento da 1ª filha

O casal Renata Giaffredo e Alexandre Thomaz, que participou da quarta temporada do reality “Casamento às Cegas”, anunciou nesta sexta-feira (24/10) o nascimento da primeira filha, Fiorella.

“O amor que começou às cegas hoje tem o rosto mais lindo do mundo. Ontem, o nosso maior presente chegou: Fiorella”, escreveu Renata na legenda da publicação feita no Instagram.

“Fruto de uma história que muitos duvidaram, mas na qual a gente sempre acreditou… porque, quando é pra ser, o amor encontra o caminho. Seja bem-vinda, nossa menina”, completou.

A gestação havia sido revelada em maio deste ano. Durante o programa, os dois chegaram a se casar, mas se separaram oficialmente em agosto de 2024. No entanto, no fim de abril, anunciaram nas redes sociais que estavam morando juntos novamente.

Mesmo com os altos e baixos durante o reality, o casal viveu todas as etapas do experimento, das cabines até o casamento. No reencontro, explicaram que mantinham uma relação “moderna e desconstruída”, com cada um morando em sua própria casa.