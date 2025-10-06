Renato Góes e Thaila Ayala celebram 6 anos de casamento: “Feliz com você”

Um dos galãs de “Vale Tudo”, Renato Góes, de 38 anos, completou seis anos de casado com a também atriz, Thaila Ayala, de 39 anos. O ator compartilhou nesta segunda-feira (6/10), os registros da celebração ao lado da amada, enquanto aproveitavam o sol do Rio de Janeiro, na cobertura de um hotel de frente para a orla carioca.

“Comemorando 6 anos de casados. Te amo. Sou plena e completamente feliz com você”, escreveu Góes na legenda de um dos carrosséis com fotos do casal, que completou bodas de açúcar no domingo (5/10).

Reprodução Instagram @renatogoess Entre gravações de "Vale Tudo", Renato Góes curte noite com Thaila Ayala LeoDias TV Thaila Ayala e Renato Góes nas Ilhas Maldivas Reprodução: Instagram O casal Renato Góes e Thaila Ayala Reprodução Renato Goes com Thaila e filhos Reprodução

Thaila também não deixou de homenagear o amado: “Esses dias me perguntaram qual foi o sim mais importante da minha vida e prontamente respondi que foi o sim do seu pedido de casamento. O sim que mudou a minha vida inteira ou melhor que levou a minha vida inteira para o lugar que eu merecia e sonhava estar. Te amo e amo o quanto você me ensina todos os dias a dizer mais sim pra vida! Feliz 6 anos de casamento!”, declarou.

O casal, que está junto desde 2017, ficou noivo em 2018 e se casou em 2019. Juntos, são pais de Francisco, de 3 anos, e Thereza, de 2.