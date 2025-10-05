Saiba como foi a Prova de Fogo em “A Fazenda 17”; poder do Lampião pode mexer na formação da roça

A tarde deste domingo (5/10) em “A Fazenda 17” terminou com Luiz Otávio Mesquita e Saory Cardoso no topo: a dupla venceu a Prova de Fogo e vai dividir os poderes do Lampião nesta semana. Como efeito imediato da dinâmica, Shia Phoenix, Maria Caporusso, Fernando Sampaio e Michelle Barros foram enviados para a baia.

A apresentadora Adriane Galisteu também detalhou a regra que pode embaralhar o jogo: o terceiro roceiro será definido em duas etapas. Primeiro, seriam escolhidos dois peões fora da roça; depois, o segundo roceiro puxa um deles para completar a berlinda. A decisão entra no tabuleiro junto com a mira já declarada da Fazendeira Rayane Figliuzzi, que adiantou que pretende indicar Saory direto para a roça. A fala, em tom irônico sobre o “ritmo” da rival fora do jogo, dividiu opiniões nas redes.

Na madrugada anterior, o clima azedou entre Carol Lekker e Guilherme Boury. Após um comentário do ator de que ela seria “do job”, Carol reagiu aos prantos, reclamou do posicionamento do colega no jogo e os dois trocaram provocações com direito a falas ásperas. O episódio elevou a tensão no confinamento e rendeu debate entre os fãs do reality show.

Só depois veio a lembrança do que abriu o dia: a Prova de Fogo foi disputada em duplas e exigiu agilidade e pontaria. Em duas pistas molhadas, os participantes deslizavam e lançavam pelúcias em forma de frutas para acertar um aro central e abastecer uma “fruteira”. Em sete minutos, vencia quem acumulasse mais itens. As duplas sorteadas foram: Luiz Otávio Mesquita & Saory Cardoso (vencedores), Michelle Barros & Fernando Sampaio, Maria Caporusso & Shia Phoenix e Fabiano Moraes & Carol Lekker.

No termômetro de popularidade das enquetes online, Dudu Camargo segue na liderança, enquanto Yoná Souza aparece em segundo e Carol Lekker ganha fôlego e entra de vez na disputa.

Em um bloco intermediário, figuram Gaby Spanic, Toninho Tornado, Duda Wendling e Rayane Figliuzzi. Já Michelle Barros, Thamires Assis, Will Guimarães, Nizam Hayek, Guilherme Boury, Matheus Martins, Saory Cardoso, Fabiano Moraes, Wallas Arrais, Fernando Sampaio e Shia Phoenix somam menos de 1% cada nas amostras citadas; com Maria Caporusso, Walério Araújo, Martina Sanzi, Luiz Otávio Mesquita, Kathy Maravilha e Créo Kellab entre os mais rejeitados.

Com Lampião nas mãos de Mesquita e Saory, foco da Fazendeira em Saory e baia definida, a semana promete jogada de risco e estratégias afloradas na formação da roça. A íntegra da prova vai ao ar na edição desta segunda-feira (6/10).