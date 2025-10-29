29/10/2025
São Silvestre abre 5 mil vagas extras para 100ª edição. Veja regras

Escrito por Metrópoles
A organização da Corrida Internacional de São Silvestre abriu um novo lote de 5 mil inscrições para participar do evento, que acontece tradicionalmente no dia 31 de dezembro em São Paulo e chega à 100ª edição este ano.

A abertura de um novo lote ocorre depois que, em 25/9, as 50 mil vagas oferecidas para a corrida se esgotaram em 6 horas (leia mais abaixo).

Agora, a disputa pelas vagas será feita por meio de um sorteio. As inscrições começaram nesta quarta-feira (29/10) e podem ser feitas pelo site da corrida (clique aqui). O prazo termina no próximo domingo (2/11), às 23h59 (horário de Brasília).

O resultado será baseado nos números sorteados na Loteria Federal no dia 8 de novembro. Todos os participantes receberão um e-mail no dia 11 de novembro, informando se foram sorteados ou não. Também será possível consultar na página oficial do sorteio.

Se o participante for sorteado, a inscrição deverá ser feita dentro do prazo de 3 dias, por meio do link indicado no e-mail, informando o mesmo CPF utilizado no cadastro do sorteio.

A inscrição é paga e dá direito apenas ao kit básico, com o mesmo valor praticado na primeira abertura de vendas para o público geral, de R$ 319,90, acrescido das taxas do site. O pagamento poderá ser realizado via cartão de crédito ou Pix.

Caso a inscrição não seja concluída dentro do prazo de 3 dias, a vaga será liberada para a segunda chamada.

MPSP investiga “cota” de vagas

No final do mês de setembro, a Urbia, concessionária responsável pelo Parque Ibirapuera, e a organização da São Silvestre entraram na mira do Procon-SP e do Ministério Público de São Paulo (MPSP) ao oferecerem a chance de se inscrever para a prova a quem se tornasse ou já fosse aluno da Corre no Ibira. O “atalho” surgiu logo após as 50 mil vagas para a corrida se esgotarem em 6 horas no dia de abertura das inscrições, em 25/9.

Em postagem no Instagram, a Corre no Ibira, da Urbia, anunciou que bastava se tornar aluno da assessoria para ter acesso à inscrição e vaga garantida na histórica 100ª edição da corrida de rua mais tradicional de São Paulo. A postagem não divulgou se havia qualquer limite de vagas.

“As condições devem ser garantidas igualmente a todos os interessados, sem que haja a necessidade de vincular a inscrição à contratação de algum tipo de serviço ou à compra de algum produto, considerando que especificamente o kit e eventuais outros itens para identificação do atleta podem ter características individualizadas”, disse o Procon, em nota.

Questionado pelo Metrópoles, o promotor do Patrimônio Público e Social Silvio Marques disse que investigará a cota exclusiva de inscrições para a São Silvestre no âmbito da ação que trata da concessão do Ibirapuera. A Urbia já é alvo de investigação que vai do aumento nos preços de produtos vendidos no parque à cobrança de taxas de assessorias esportivas, entre outros.

A organização da São Silvestre, disse, em nota, que “a Urbia, por meio da assessoria Corre no Ibira e em parceria com a organização da São Silvestre, garantiu antecipadamente um pacote com 175 vagas para a centésima edição da prova, procedimento feito em total legitimidade com o regulamento geral. O acordo segue prática de mercado segundo a qual porcentagem da carga total de inscrições se destina a assessorias esportivas, agências de turismo e outros órgãos similares. No caso da São Silvestre, cerca de 12% do total de inscrições foram abertos a tais segmentos”.

Já a Urbia, informou, também em nota, que é apoiadora oficial da 100ª edição da Corrida Internacional de São Silvestre. “Como parte da parceria, a Expo São Silvestre será realizada no Pavilhão de Culturas Brasileiras, no Parque Ibirapuera. Do total de inscrições destinadas a pessoas jurídicas pela organização do evento, a Urbia adquiriu 175 ingressos que serão disponibilizados aos alunos do programa Corre no Ibira, pelo mesmo valor aplicado ao público geral. O Corre no Ibira reúne corredores de diferentes níveis, de iniciantes a atletas de alto rendimento, e os alunos terão acesso aos ingressos para a corrida enquanto houver disponibilidade”.

