Sogro mata genro com tiro e golpes de terçado após briga na zona rural de Senador Guiomard

Um crime brutal foi registrado na madrugada desta sexta-feira (17) na zona rural de Senador Guiomard, no interior do Acre. Maicon Sales de Souza, de 33 anos, foi morto com um tiro no peito e vários golpes de terçado desferidos pelo próprio sogro, identificado apenas como Chiquinho. O crime aconteceu em uma propriedade localizada no Ramal do 58, após a Vila Pia, na BR-317.

De acordo com informações de familiares, a relação entre Maicon e o sogro era marcada por constantes desentendimentos. A vítima era casada com Yara, filha de Chiquinho, e o casal tinha dois filhos pequenos. Testemunhas relataram que Maicon costumava se ausentar de casa com frequência, deixando as crianças sozinhas e chorando. Ele trabalhava como pedreiro diarista e, segundo familiares, fazia uso de entorpecentes.

Na madrugada do crime, uma nova discussão entre os dois terminou de forma violenta. Armado com uma espingarda, Chiquinho atirou no peito do genro e, em seguida, desferiu vários golpes de terçado, matando Maicon no local. Após o homicídio, o suspeito fugiu pela mata e ainda não foi localizado.

Policiais Militares foram acionados e confirmaram o assassinato. A área foi isolada para os trabalhos da perícia criminal, e o corpo foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML) de Rio Branco para a realização dos exames cadavéricos.

O corpo de Maicon será levado para Cruzeiro do Sul, sua cidade natal, onde ocorrerão o velório e o sepultamento. A Delegacia de Polícia Civil de Senador Guiomard assumiu a investigação do caso e realiza buscas para prender o suspeito.