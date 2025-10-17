Spin-off de Stranger Things terá história nova e personagens inéditos

Stranger Things chega ao fim na quinta temporada, prevista para ser lançada em novembro. Para o desfecho da série, os criadores Matt e Ross Duffer não queriam deixar nenhuma trama principal inacabada.

“Fizemos tudo o que queríamos com os Demogorgons, o Devorador de Mentes, Vecna, o Mundo Invertido, Hawkins e esses personagens”, disse Matt Duffer, em entrevista para a Variety.

Para a alegria dos fãs, Stranger Things ganhará um spin-off, anunciado pelos irmãos em 2022. De acordo com eles, a produção não dará continuidade à história de nenhum dos personagens originais.

Os irmãos também não esperam que a série derivada explore uma narrativa mais ampla dentro do universo da trama principal. “É algo muito diferente”, afirmou Matt.

“Não funciona como Star Wars. O spin-off será parte da marca e do estilo de narrativa de Stranger Things — crianças, aventuras, ficção científica e fantasia — mas sem transformar tudo em uma mitologia complexa demais.”

Novos personagens

Ross Duffer também explicou que a série derivada de Stranger Things funcionará quase como uma antalogia: “Eles vão existir em um mundo um pouco diferente. Haverá conexões sutis, mas é uma nova abordagem”.

Os criadores revelaram ainda que desenvolveram o spin-off paralelamente à produção da quinta temporada de Stranger Things e classificaram o processo como “divertido e libertador”.

“Estamos começando com novos personagens, é como uma folha em branco. Não há nós narrativos para desatar. Isso é refrescante”, disse Matt.

Última temporada

A última temporada de Stranger Things promete um desfecho impactante para os fãs, que acompanham a série desde o lançamento, em julho de 2016.

Os episódios serão disponibilizados em três partes: os quatro primeiros chegam na Netflix em 26 de novembro; mais três serão lançados no Natal, em 25 de dezembro; e o grande episódio final estreia na virada do ano, em 31 de dezembro.