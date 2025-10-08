08/10/2025
Ufac anuncia banca que vai organizar vestibular de Medicina; provas serão em janeiro

O vestibular também vai manter o Bônus Regional de 15% para estudantes que concluíram o ensino médio no estado

A Universidade Federal do Acre (Ufac) definiu o Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe) como responsável pela organização do vestibular do curso de Medicina. O contrato com a instituição, reconhecida nacionalmente pela condução de concursos e exames de grande porte, já foi assinado.

Ufac escolhe Cebraspe para organizar vestibular de Medicina em 2026 | Foto: Reprodução

O processo seletivo está previsto para ocorrer em janeiro de 2026, com aplicação das provas em dois domingos consecutivos. Os exames serão realizados nas cidades de Rio Branco e Cruzeiro do Sul, onde a Ufac mantém seus campi.

De acordo com a universidade, as provas serão presenciais e contarão com questões objetivas, redação e temas ligados à história e geografia do Acre, valorizando o conhecimento regional dos candidatos.

O vestibular também vai manter o Bônus Regional de 15%, benefício voltado aos estudantes que concluíram o ensino médio no estado. A medida busca fortalecer o acesso de acreanos à formação médica e reduzir a evasão de profissionais formados na região.

Com a adoção do vestibular próprio para o curso de Medicina, a Ufac passa a realizar processos seletivos específicos para seus cursos de bacharelado, enquanto as licenciaturas continuarão sendo ofertadas por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu).

