09/10/2025
Universo POP
Yuri Lima faz postagem enigmática após término com Iza: "Machucado"
Yuri Lima faz postagem enigmática após término com Iza: “Machucado”

Um dia após a confirmação do fim de seu relacionamento com Iza, o ex-jogador Yuri Lima compartilhou um story no Instagram que chamou atenção dos seguidores. A postagem, feita nesta quarta-feira (8/10), trazia uma música com tom reflexivo e uma legenda simbólica, que foi vista como um desabafo sobre o momento pessoal que o atleta vive.

No vídeo, Yuri aparece apenas treinando, sem qualquer legenda escrita. No entanto, acrescentou um emoji de cérebro acompanhado de uma ampulheta, dando a entender que estaria em um momento de reflexão. O detalhe que mais intrigou os internautas foi a trilha sonora escolhida: a canção “Redemption”, do cantor Kidwild.

Veja as fotos

A letra da música fala sobre superação e dor emocional. Em um dos trechos, diz: “Nessa vida, eu preciso ficar rico, não posso ficar quebrado. Eu pedia favores e todo mundo me dizia não. Espera até a maré virar, vamos ver quem fica ou vai. Não quero ficar de fora, preciso de alguém que me mantenha em casa.”

Em outro momento, o artista canta sobre esconder o sofrimento por trás de um sorriso: “Eu sorrio por fora, mas por dentro, tô machucado. Eles só veem os resultados, a dor, não sabem nem a metade. […] Ainda ando com Deus, mas lutando contra demônios, não posso deixá-los.”

Iza e Yuri Lima haviam retomado o relacionamento após uma separação provocada por uma traição. Os dois estavam juntos desde fevereiro de 2023 e são pais de Nala, que completa 1 ano no próximo dia 13.

