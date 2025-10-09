Yuri Lima faz publicação enigmática após rompimento com Iza

A trilha sonora foi o primeiro detalhe a chamar atenção no story publicado por Yuri Lima na noite dessa quarta-feira (8/10). O ex-jogador escolheu a música Redemption, de Kidwild, uma faixa com letra carregada de sentimentos sobre dor, recomeços e superação. A escolha aconteceu um dia após vir a público o fim de seu relacionamento com Iza.

No vídeo, Yuri aparece treinando sozinho, sem legenda. Um dos trechos da canção escolhida por Yuri diz: “Nessa vida, eu preciso ficar rico, não posso ficar quebrado. Eu pedia favores e todo mundo me dizia não. Espera até a maré virar, vamos ver quem fica ou vai. Não quero ficar de fora, preciso de alguém que me mantenha em casa.”

Mais adiante, o artista canta: “Eu sorrio por fora, mas por dentro, tô machucado. Eles só veem os resultados, a dor, não sabem nem a metade. […] Ainda ando com Deus, mas lutando contra demônios, não posso deixá-los.”

Iza e Yuri estavam juntos desde fevereiro de 2023. Após uma separação marcada por traição, reataram o relacionamento e tiveram uma filha, Nala, que completará 1 ano no próximo dia 13.