Yuri Lima faz publicação enigmática após rompimento com Iza

Escrito por Metrópoles
A trilha sonora foi o primeiro detalhe a chamar atenção no story publicado por Yuri Lima na noite dessa quarta-feira (8/10). O ex-jogador escolheu a música Redemption, de Kidwild, uma faixa com letra carregada de sentimentos sobre dor, recomeços e superação. A escolha aconteceu um dia após vir a público o fim de seu relacionamento com Iza.

No vídeo, Yuri aparece treinando sozinho, sem legenda. Um dos trechos da canção escolhida por Yuri diz: “Nessa vida, eu preciso ficar rico, não posso ficar quebrado. Eu pedia favores e todo mundo me dizia não. Espera até a maré virar, vamos ver quem fica ou vai. Não quero ficar de fora, preciso de alguém que me mantenha em casa.”

Mais adiante, o artista canta: “Eu sorrio por fora, mas por dentro, tô machucado. Eles só veem os resultados, a dor, não sabem nem a metade. […] Ainda ando com Deus, mas lutando contra demônios, não posso deixá-los.”

Yuri Lima se declara para Iza no Dia das Mães

Iza e Yuri Lima.

Reprodução/Redes sociais.2 de 6

Yuri Lima se declara para Iza no Dia das Mães

Instagram/Reprodução3 de 6

Yuri Lima e Iza

Foto: AgNews/Dilson Silva4 de 6

Yuri Lima e Iza

Instagram/Reprodução5 de 6

Yuri Lima com Nala, fruto da relação com Iza

Reprodução/ Instagram6 de 6

Yuri Lima pediu dispensa do Mirassol para se dedicar à Iza e à filha

Reprodução

Iza e Yuri estavam juntos desde fevereiro de 2023. Após uma separação marcada por traição, reataram o relacionamento e tiveram uma filha, Nala, que completará 1 ano no próximo dia 13.

