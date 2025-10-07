Zé Felipe assume namoro com Ana Castela: “Coração batendo”

Zé Felipe confirmou nesta terça-feira (7/10) que está, de fato, namorando Ana Castela. Em entrevista ao PodPah, o cantor se declarou para a Boiadeira e afirmou que está com o “coração batendo mais leve” com a cantora.

“E você, tá namorando?” questionou Mítico. “Como que tá o coração?”, pergunta. Zé Felipe então titubeia, mas logo assume a relação. “Tô. [Coração] tá batendo. Coração tá feliz e muita alegria, graças a Deus. Eu tô mais leve, bem demais”, declarou.

Leia também

“[Somos] bonitinhos, né? Acho que se eu fosse mulher, ia ser igual à Ana. Se ela fosse homem, ia ser eu. Mesmo neurônio, mesma doideira, viaja, e volta, conversa fiada”, acrescentou aos apresentadores.

Relembra o romance de Zé Felipe e Ana Castela

Os cantores, que recém lançaram uma nova parceira cheia de romantismo, estariam se conhecendo melhor desde meados de agosto, quando embarcaram juntos para uma viagem aos parques temáticos da Disney. À época, Ana Castela apenas brincou após as redes sociais lhe apontarem mais um affair.

7 imagens Fechar modal. 1 de 7

Ana Castela e Zé Felipe.

Reprodução/Redes sociais. 2 de 7

Ana Castela e Zé Felipe

Reprodução/Instagram 3 de 7

Ana Castela e Zé Felipe

Reprodução/Instagram 4 de 7

Zé Felipe e Ana Castela no Pantanal

5 de 7

Zé Felipe e Ana Castela cantam juntos em meio a rumores

6 de 7

Zé Felipe e Ana Castela foram clicados juntos

Instagram/Reprodução 7 de 7

Ana Castela e Zé Felipe

Reprodução/Instagram

Com o tempo, porém, a interação entre a dupla ficou cada vez mais próxima. Zé Felipe teria inclusive visitado a casa dos pais da Boiadeira em Londrina (PR); uma visita que teria ficado no anonimato se não fosse um vídeo vazado por uma das amigas da cantora.

No final de setembro, o agora casal serviu um verdadeiro show de romantismo ao anunciar a parceria Sua Boca Mente. Além de bastidores cheios de momentos a dois, Ana Castela também já havia conquistado o sogrão, ao compartilhar registros regados a risos e bebida ao lado do cantor Leonardo.

A viagem ao Pantanal, claro, foi o ponto alto da aproximação do casal. Acompanhados dos amigos e dos pais de Zé Felipe, os sertanejos protagonizaram vários momentos de intimidade enquanto aproveitavam a paisagem mato-grossense.

Logo após o fim da viagem, a Boiadeira já estava pronta para assumir a relação: “A internet tenta nos fazer pular etapas. [Mas nós] estamos seguindo. Não estamos escondendo nada de ninguém e tá todo mundo feliz, glória a Deus”, declarou na última quinta-feira (2/10).

Em seguida, foi a vez de Zé Felipe rasgar elogios à nova paixão. “Estou muito feliz, acho que tô vivendo a fase mais feliz da minha vida, tá leve, tá tudo incrível”, afirmou.

“Esses dias eu falei que tava vivendo a melhor fase, e deu o que falar. Mas eu tô mesmo!”, acrescentou o sertanejo ao PodPah nesta terça-feira (7/10). “Aí as pessoas falam ‘e seus filhos?’, mas filho não é fase. As pessoas que se baseiam na felicidade das outras pessoas não são felizes. E eu tô na minha melhor fase”, concluiu Zé Felipe.