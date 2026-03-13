A eliminação de Babu Santana do BBB 26 na última terça-feira (10/03) trouxe uma amarga surpresa para o ator e seus torcedores. Apesar de ter vencido uma das dinâmicas mais cobiçadas da temporada, que lhe garantia um apartamento avaliado em R$ 270 mil, o “Paizão” não levará as chaves do imóvel para casa. O motivo? Uma cláusula rígida no regulamento desta edição.

Babu, que enfrentou um paredão acirrado contra Milena e Chaiany, acabou sendo o menos votado para permanecer. Com a saída, ele deixou de cumprir o último requisito necessário para validar a posse do imóvel conquistado durante o programa.

As três regras de ouro

Para que o participante do BBB 26 efetive a conquista do apartamento, a TV Globo estabeleceu três condições obrigatórias que devem ser atingidas cumulativamente:

Liderança: Vencer ao menos uma Prova do Líder (Babu cumpriu). Festa Temática: Ter sua própria festa de líder na casa (Babu cumpriu). Top 10: Alcançar a lista dos dez finalistas da edição (Babu não cumpriu).

O fantasma do Top 10

Ao ser eliminado antes da fase final do reality, Babu se juntou a Maxiane Rodrigues na lista dos “quase proprietários”. Maxiane também havia vencido a dinâmica do apartamento no início do jogo, mas foi a sexta eliminada, perdendo o direito ao bem pelo mesmo motivo.

A regra, embora polêmica, visa manter a competitividade e garantir que os grandes prêmios de patrocinadores fiquem com aqueles que avançam para as fases decisivas do jogo.

Nas redes sociais, a torcida de Babu iniciou um movimento pedindo que a marca patrocinadora presenteie o ator mesmo assim, mas, contratualmente, o imóvel retorna para a empresa.

Fonte: O Globo

Redigido por ContilNet