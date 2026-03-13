13/03/2026
ContilPop
Babu Santana perde prêmio de apartamento após eliminação do BBB 26
Fabiana Justus e Bruno Levi anunciam renovação de votos de 15 anos de casados
Luciana Gimenez expõe mensagem obscena recebida no Instagram
SBT confirma permanência de Ratinho na emissora após polêmica
DJ Rennan da Penha é criticado após postagem sobre a Erika Hilton
Marciele afasta mão de Jordana Morais após Prova do Líder no BBB 26
Veja a homenagem aos heróis da tragédia com Césio-137 em nova série
Thiago Gonçalves, namorado de Jojo Todynho, recebe alta após sofrer infarto
Bailarina brasileira conquista papel principal no balé de Londres
SBT emite nota oficial sobre declarações de Ratinho envolvendo Erika Hilton

Babu Santana perde prêmio de apartamento após eliminação do BBB 26

Fora do jogo e sem casa: Entenda a cláusula do top 10 que tirou o apartamento de R$ 270 mil de Babu Santana

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
A eliminação de Babu Santana do BBB 26 na última terça-feira (10/03) trouxe uma amarga surpresa para o ator e seus torcedores
Foto: Reprodução/TV Globo

A eliminação de Babu Santana do BBB 26 na última terça-feira (10/03) trouxe uma amarga surpresa para o ator e seus torcedores. Apesar de ter vencido uma das dinâmicas mais cobiçadas da temporada, que lhe garantia um apartamento avaliado em R$ 270 mil, o “Paizão” não levará as chaves do imóvel para casa. O motivo? Uma cláusula rígida no regulamento desta edição.

📱 Participe do canal do ContilNet no instagram

Babu, que enfrentou um paredão acirrado contra Milena e Chaiany, acabou sendo o menos votado para permanecer. Com a saída, ele deixou de cumprir o último requisito necessário para validar a posse do imóvel conquistado durante o programa.

As três regras de ouro

Para que o participante do BBB 26 efetive a conquista do apartamento, a TV Globo estabeleceu três condições obrigatórias que devem ser atingidas cumulativamente:

  1. Liderança: Vencer ao menos uma Prova do Líder (Babu cumpriu).

  2. Festa Temática: Ter sua própria festa de líder na casa (Babu cumpriu).

  3. Top 10: Alcançar a lista dos dez finalistas da edição (Babu não cumpriu).

O fantasma do Top 10

Ao ser eliminado antes da fase final do reality, Babu se juntou a Maxiane Rodrigues na lista dos “quase proprietários”. Maxiane também havia vencido a dinâmica do apartamento no início do jogo, mas foi a sexta eliminada, perdendo o direito ao bem pelo mesmo motivo.

A regra, embora polêmica, visa manter a competitividade e garantir que os grandes prêmios de patrocinadores fiquem com aqueles que avançam para as fases decisivas do jogo.

Nas redes sociais, a torcida de Babu iniciou um movimento pedindo que a marca patrocinadora presenteie o ator mesmo assim, mas, contratualmente, o imóvel retorna para a empresa.

Fonte: O Globo

Redigido por ContilNet

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.