O UFC 326, realizado no último sábado (7/3), consagrou Charles do Bronx como o novo detentor do cinturão BMF (Baddest Motherfucker ou Lutador Mais Durão). No entanto, a consagração do brasileiro não foi bem recebida por lendas da organização. Conor McGregor e Nate Diaz utilizaram as redes sociais para criticar duramente a performance de Charles, focada no jiu-jítsu, o que desencadeou uma resposta imediata e audaciosa do paulista.

Durante a coletiva de imprensa após superar Max Holloway, Charles do Bronx foi informado sobre os comentários depreciativos. Sem hesitar, o brasileiro retrucou os veteranos e sugeriu um formato de luta inédito para resolver a desavença.

Críticas ao Estilo de Luta

Para Nate Diaz e Conor McGregor, o título de “Mais Durão” deveria ser decidido na trocação franca (striking), com mais socos e chutes, em vez da luta agarrada característica de Charles.

Nate Diaz: Um dos criadores simbólicos do cinturão BMF, Diaz foi curto e grosso em sua conta no X (antigo Twitter), classificando Charles como o “Lutador Mais Entediante”.

Conor McGregor: O irlandês também atacou o estilo do brasileiro, mas aproveitou a oportunidade para pedir oficialmente um confronto direto.

A Resposta de Charles: “A luta contra o Conor, eu já falei que faria. Não importa o peso, porque daria muito dinheiro. Ou fazemos um GP: coloca os dois no mesmo dia e vamos ver o que dá”, disparou o campeão.

O Legado do Cinturão BMF

Criado em 2019 para a luta entre Jorge Masvidal e Nate Diaz, o cinturão BMF tornou-se um dos símbolos de maior prestígio comercial no UFC, premiando não apenas a técnica, mas a resiliência e a agressividade dos lutadores.

Atleta Especialidade Status Pós-UFC 326 Charles do Bronx Jiu-Jítsu / Finalização Campeão BMF Max Holloway Striking / Boxe Derrotado na decisão Conor McGregor Kickboxing / Boxe Desafiante interessado Nate Diaz Boxe / Jiu-Jítsu Crítico e ex-desafiante

A proposta de um “GP” (Grand Prix) feita por Charles do Bronx agitou os bastidores da organização liderada por Dana White. Embora lutar contra dois oponentes no mesmo dia seja algo raro no MMA moderno, o apelo comercial de ver o brasileiro contra as duas maiores “línguas afiadas” do esporte pode acelerar as negociações para uma superluta ainda este ano.

Fonte: Metrópoles

Redigido por: ContilNet