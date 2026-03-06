Clássico infantil ganha montagem especial e celebra 35 anos do Teatro GPT no Acre

Um dos musicais infantis mais conhecidos do teatro brasileiro volta ao palco em Rio Branco neste mês. O grupo Teatro GPT apresenta uma nova montagem de “Os Saltimbancos”, espetáculo que celebra os 35 anos de trajetória da companhia no Acre e promete emocionar crianças e adultos com uma história sobre amizade, liberdade e união.

As apresentações acontecem nos dias 14, 15, 21 e 22 de março, sempre às 17h, na Usina de Arte João Donato, com entrada gratuita.

A peça é baseada na obra original dos autores italianos Sergio Bardotti e Luis Enríquez Bacalov, com versão em português assinada por Chico Buarque, um clássico que atravessa gerações e permanece atual ao tratar de temas como cooperação, coragem e superação.

Na história, quatro animais que vivem explorados por seus donos decidem fugir e formar um grupo musical. Juntos, eles descobrem que a união pode ser mais forte que o medo e que a amizade pode abrir novos caminhos. A narrativa é conduzida com música, humor e uma estética colorida que encanta principalmente o público infantil.

A montagem acreana tem direção de Dinho Gonçalves e Marília Bomfim e conta com autorização da SBAT e da Abramus. A produção aposta em uma linguagem lúdica e interativa para aproximar o público da magia do teatro.

Segundo os organizadores, o espetáculo também marca um momento simbólico para o grupo, que completa 35 anos dedicados à formação cultural e à difusão do teatro no Acre.

A realização é do Teatro GPT, com apoio da Fundação de Cultura Elias Mansour, Prefeitura de Rio Branco, Fundação Garibaldi Brasil, Sesc, Fecomércio/Senac e parceiros culturais.

Com classificação livre, a peça é um convite para que famílias inteiras compartilhem uma experiência artística marcada por música, humor e mensagens de esperança.

A expectativa é de que o público lota a Usina de Arte João Donato durante os quatro dias de apresentação.