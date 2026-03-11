12/03/2026
Concursos públicos no Acre devem abrir novas oportunidades em 2026; salários podem passar de R$ 16 mil

Editais previstos

Concursos públicos no Acre
Concursos públicos no Acre/Foto: Reprodução

Moradores do Acre que desejam ingressar no serviço público devem ficar atentos às oportunidades previstas para os próximos meses. Levantamentos de plataformas especializadas em concursos indicam que diversos órgãos estaduais e nacionais podem lançar novos editais ou abrir seleções ao longo de 2026, com vagas para diferentes níveis de escolaridade.

As oportunidades abrangem áreas como segurança pública, administração, tribunais, educação e órgãos legislativos, além de seleções nacionais que também contemplam candidatos do estado. Em alguns casos, as remunerações iniciais podem ultrapassar R$ 16 mil, dependendo do cargo e da formação exigida.

Entre os certames aguardados está o da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), que tem comissão formada e previsão de novo edital. As vagas devem contemplar cargos de técnico, analista e consultor legislativo, destinados a candidatos com níveis médio e superior.

Outra seleção acompanhada por concurseiros é a da Procuradoria Geral do Estado do Acre (PGE-AC), que já conta com edital publicado para o cargo de procurador. O salário inicial pode chegar a cerca de R$ 25,9 mil, um dos mais altos entre as oportunidades previstas no estado.

Além dos concursos estaduais, candidatos acreanos também podem disputar vagas em seleções nacionais previstas para este ano, incluindo órgãos federais e instituições militares. Essas seleções costumam ofertar cargos de níveis médio e superior e podem atrair milhares de candidatos em todo o país.

Especialistas destacam que a abertura de novos concursos depende de fatores como planejamento orçamentário, autorização dos órgãos responsáveis e formação de comissões organizadoras. Mesmo assim, a expectativa é de que 2026 registre um número significativo de editais, ampliando as oportunidades para quem busca estabilidade profissional no setor público.

Diante desse cenário, professores e preparatórios recomendam que os interessados iniciem a preparação com antecedência, já que muitos editais seguem conteúdos semelhantes e exigem dedicação prolongada para alcançar a aprovação.

