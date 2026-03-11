Amigo de Ana Castela que filmou Maria Flor se pronuncia após polêmica com Virginia

12/03/2026
ContilPop
Em meio à polêmica com Virginia, amigo de Ana Castela que filmou Maria Flor manda recado

A confusão entre Ana Castela, Virginia Fonseca e Zé Felipe ganhou novos desdobramentos. Nesta quarta-feira (11/3), um dos melhores amigos da cantora se manifestou nas redes sociais, usando sua visibilidade para lançar uma indireta. O criador de conteúdo digital foi quem filmou a pequena Maria Flor, conhecida como Floflô, sendo maquiada pela sertaneja, cena que intensificou a disputa entre os famosos e gerou capítulos expostos na internet.

“Só deixo me maquiar por quem brilha em tudo! Tipo quem já foi embaixadora de Barretos, atuou na novela, cantou o hino na NFL, foi indicada ao Grammy Latino e ganhou. Por quem apresentou o especial de fim de ano, fez as crianças amarem o chapéu e que trabalha igual a um trato em tempo de colheita. Maquiagem é amor, e eu confio em quem admiro”, disparou Odorico Reis, que soma mais de 1,6 milhão de seguidores.

(Foto: Dilson Silva/AgNews)
Foto: Dilson Silva/AgNews
Zé Felipe, ex-marido de Virginia e ex-namorado de Castela, foi mais um que desabafou horas antes: “Olha, vamos lá! Aconteceu uma situação ontem também, sobre aquele negócio da maquiagem da mãe das crianças, que eu não acho errado. Eu concordo. Eu acho que, quando tem alguma coisa que nos incomoda, tem que ser falado. Não diretamente aqui, porque tem muita gente que não tem nada a ver com isso, entende? Que só está para colocar gasolina na fogueira. Assim como tem coisas em que eu errei, de ter me incomodado e não ter falado, mas tudo agora vai ser falado. Não diretamente aqui, mas será falado. Mas vamos para cima! Deus é bom o tempo todo”.

Estopim

O portal LeoDias apurou que o real ponto de tensão não foi apenas o Story da maquiagem, mas a reaparição de Ana Castela publicamente ao lado das crianças, sem fazer mais parte da rotina familiar. Fontes próximas afirmam que o desconforto está ligado à exposição dos pequenos nas redes, especialmente considerando que diferentes pessoas que frequentam a casa da influenciadora costumam gravar momentos das crianças.

Diferentemente do que se especulou, o conflito não se limita a quem maquiou Maria Flor, mas à gestão da imagem dos filhos do casal nas redes sociais. Em meio à repercussão, Zé Felipe destacou que pretende lidar com qualquer desconforto de forma privada daqui para frente, evitando que situações desse tipo se tornem públicas novamente.

