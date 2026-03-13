13/03/2026
Veja o anúncio emocionante de Fabiana Justus sobre a renovação de votos com o marido

Reprodução

O amor e a vida pedem celebração na família Justus. A influenciadora Fabiana Justus surpreendeu e emocionou seus seguidores nesta sexta-feira (13/03) ao anunciar que subirá ao altar novamente com o marido, o empresário Bruno Levi.

O casal decidiu realizar uma nova cerimônia de casamento para comemorar os 15 anos de união.

Em uma postagem vibrante em suas redes sociais, Fabiana não escondeu a empolgação com o novo projeto familiar. “SIMMM! Vamos casar de novo!!! Para comemorar nossos 15 anos de casados. MUITO feliz!!!”, escreveu ela, compartilhando a alegria de renovar os votos após uma trajetória marcada por muito companheirismo e superação.

Reação da Família

A notícia rapidamente gerou uma onda de comentários carinhosos de amigos, fãs e familiares famosos. Um dos destaques foi a mensagem de sua irmã, Rafa Justus, que demonstrou estar ansiosa pelo evento: “Animadaaaa! Vai ser demais. Amo tanto vocês”, comemorou a filha de Roberto Justus com Ticiane Pinheiro.

Fabiana e Bruno Levi celebram 15 anos de união com nova cerimônia; casal é símbolo de resiliência | Foto: Reprodução/Instagram

Uma história de 15 anos

Fabiana e Bruno oficializaram a união pela primeira vez em 2011. Ao longo dessa década e meia, o casal construiu uma família sólida e hoje são pais de três crianças: as gêmeas Sienna e Chiara, de 7 anos, e o pequeno Luigi, que nasceu em 2023.

A renovação de votos ganha um significado ainda mais especial para os fãs da influenciadora, que acompanharam de perto sua recente e vitoriosa batalha pela saúde. Para muitos, a festa será uma grande celebração não apenas do casamento, mas do novo ciclo de vida de Fabiana.

Fonte: Metrópoles

Redigido por ContilNet

