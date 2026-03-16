Galisteu reage à mudança do filho de 15 anos para o exterior: “Vou morrer do coração”

Vittorio, único filho de Adriane Galisteu, está prestes a passar por uma nova experiência em sua vida: ele se muda para a Suíça neste ano, onde estudará em um internato. O adolescente, de 15 anos, que é fruto do casamento da apresentadora com Alexandre Iodice, abriu a expectativa para a nova rotina longe dos pais. Já Galisteu, admitiu que não será fácil conviver com a saudade do herdeiro.

“Vou para a Suíça agora fazer boarding school neste ano”, contou Vittorio em entrevista à Quem. O adolescente irá para uma escola de ensino médio em regime de internato, onde os alunos estudam e moram no próprio campus.

Veja as fotos Abrir em tela cheia Adriane Galisteu e Vittorio, seu filho Portal LeoDias e Reprodução / Instagram Adriane Galisteu no “João Visita”, da LeoDias TV Crédito: portal LeoDias Adriane Galisteu e filho em corrida de rua Reprodução Adriane Galisteu é apresentadora de “A Fazenda” Reprodução/Record Vittorio é filho de Adriane Galisteu com o empresário Alexandre Iódice Crédito: Reprodução Instagram @galisteuoficial Voltar

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Galisteu comentou a novidade na vida do filho: “Nem sei explicar como o coração está”, disse ela. Diferente da mãe, Vittorio falou com animação sobre a mudança de país: “Se pensar pelo lado bom, a minha mãe vai ter uma desculpa para viajar para a Suíça, já que vai ter que me visitar”, opinou.

A apresentadora adiantou que a ida do herdeiro para a Europa vai acontecer no mesmo período da 18ª temporada de A Fazenda: “A ida dele vai ser justamente em uma época em que eu vou estar super atarefada com ‘A Fazenda’, de setembro a dezembro”, disse.

“Então, vou morrer do coração… Vou tentar ficar com ele o máximo que puder. Acabando o programa, corro para lá de novo”, completou Galisteu.

Vittorio ainda contou que não tem pretensão de seguir a carreira artística, assim como a mãe. “Já atuei, mas não tenho vontade de seguir nessa vida artística. Tenho vontade de focar no mercado financeiro”, entregou. “Eu sou ruim de Matemática. Dividir e subtrair não é comigo… Ele vai ter que me ensinar”, brincou Adriane.