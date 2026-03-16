18/03/2026
ContilPop
Mãe de Ney Matogrosso morre no Rio, aos 103 anos; cantor presta homenagem
Bianca Andrade faz transplante de sobrancelha e detalhe surpreende seguidores
Stênio Garcia processa as filhas em causa milionária e aponta abandono
Mestrando em biotecnologia animal viraliza ao tomar banho com 4 cobras
Juju do Pix se interna em São Paulo para colocar próteses de silicone nos seios
Michael B. Jordan revela desilusão e decide ficar sozinho após fim de namoro
Anne Hathaway revela truque de cabelo para levantar o olhar
Tati Quebra Barraco recebe apoio de famílias de Catra e Marcinho em briga judicial
Jonas e Ana Paula Renault no BBB 26; brother admite carinho pela rival
Entenda o pronunciamento do Oscar após barraco com atriz de sucesso

Galisteu reage à mudança do filho de 15 anos para o exterior: “Vou morrer do coração”

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
galisteu-reage-a-mudanca-do-filho-de-15-anos-para-o-exterior:-“vou-morrer-do-coracao”
Galisteu reage à mudança do filho de 15 anos para o exterior: “Vou morrer do coração”

Vittorio, único filho de Adriane Galisteu, está prestes a passar por uma nova experiência em sua vida: ele se muda para a Suíça neste ano, onde estudará em um internato. O adolescente, de 15 anos, que é fruto do casamento da apresentadora com Alexandre Iodice, abriu a expectativa para a nova rotina longe dos pais. Já Galisteu, admitiu que não será fácil conviver com a saudade do herdeiro.

📱 Participe do canal do ContilNet no Instagram

“Vou para a Suíça agora fazer boarding school neste ano”, contou Vittorio em entrevista à Quem. O adolescente irá para uma escola de ensino médio em regime de internato, onde os alunos estudam e moram no próprio campus.

Veja as fotos

Portal LeoDias e Reprodução / Instagram
Adriane Galisteu e Vittorio, seu filhoPortal LeoDias e Reprodução / Instagram
Crédito: portal LeoDias
Adriane Galisteu no “João Visita”, da LeoDias TVCrédito: portal LeoDias
Reprodução
Adriane Galisteu e filho em corrida de ruaReprodução
Reprodução/Record
Adriane Galisteu é apresentadora de “A Fazenda”Reprodução/Record
Crédito: Reprodução Instagram @galisteuoficial
Vittorio é filho de Adriane Galisteu com o empresário Alexandre IódiceCrédito: Reprodução Instagram @galisteuoficial

Leia Também

“Tem conflito”, adianta Adriane Galisteu sobre 2ª temporada de “Barras Invisíveis”
TV

“Tem conflito”, adianta Adriane Galisteu sobre 2ª temporada de “Barras Invisíveis”

“A Fazenda 17” atinge a liderança de audiência em várias praças
Flávio Ricco

“A Fazenda 17” atinge a liderança de audiência em várias praças

“A Fazenda 17” bate recorde histórico de expulsões após saída de Carol Lekker
Reality Show

“A Fazenda 17” bate recorde histórico de expulsões após saída de Carol Lekker

“A Fazenda 17” pega fogo: expulsão, prêmio e alianças desfeitas agitam o fim de semana
Reality Show

“A Fazenda 17” pega fogo: expulsão, prêmio e alianças desfeitas agitam o fim de semana

Galisteu comentou a novidade na vida do filho: “Nem sei explicar como o coração está”, disse ela. Diferente da mãe, Vittorio falou com animação sobre a mudança de país: “Se pensar pelo lado bom, a minha mãe vai ter uma desculpa para viajar para a Suíça, já que vai ter que me visitar”, opinou.

A apresentadora adiantou que a ida do herdeiro para a Europa vai acontecer no mesmo período da 18ª temporada de A Fazenda: “A ida dele vai ser justamente em uma época em que eu vou estar super atarefada com ‘A Fazenda’, de setembro a dezembro”, disse.

“Então, vou morrer do coração… Vou tentar ficar com ele o máximo que puder. Acabando o programa, corro para lá de novo”, completou Galisteu.

Vittorio ainda contou que não tem pretensão de seguir a carreira artística, assim como a mãe. “Já atuei, mas não tenho vontade de seguir nessa vida artística. Tenho vontade de focar no mercado financeiro”, entregou. “Eu sou ruim de Matemática. Dividir e subtrair não é comigo… Ele vai ter que me ensinar”, brincou Adriane.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.