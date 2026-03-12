12/03/2026
ContilPop
SBT emite nota oficial sobre declarações de Ratinho envolvendo Erika Hilton
“Não tem o sangue dele”: Milena revolta a web ao debochar da filha de Cowboy no BBB 26
“Não é mulher”: Veja a declaração polêmica de Ratinho sobre Erika Hilton
Milena do BBB 26 revela que mandou mensagens para Virginia Fonseca pedindo emprego
Melody e Ulisses DJ são vistos juntos em meio a polêmicas do passado do artista
Jessica Sutta e Carmit Bachar reagem à exclusão do retorno do Pussycat Dolls
Pedro Pascal é criticado nas redes sociais por suposto affair com Rafael Olarra
Defesa de Márcia Maga Nepomuceno, mãe do rapper Oruam, contesta pedido de prisão
Participante de BBB é expulsa após insultos racistas contra colega; veja o vídeo
Tragédia Mamonas Assassinas: saiba detalhes de como o corpo de Dinho foi encontrado

Horóscopo de hoje (12/03): Confira as previsões para todos os signos nesta quinta-feira

Sol em Peixes traz forte intuição para esta quinta-feira. Saiba o que os astros revelam para o seu signo no amor, na carreira e nas finanças hoje.

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
Roda do zodíaco e cristais ilustrando as previsões do horóscopo de hoje 12 de março.

A manhã desta quinta-feira, 12 de março de 2026, traz uma energia de intuição forte e necessidade de organização. Com o Sol brilhando no sensível signo de Peixes, os sentimentos estão à flor da pele, mas a proximidade do fim de semana já pede foco para finalizar as pendências da semana.

📱 Participe do canal do ContilNet no instagram

A busca pelo horóscopo de hoje reflete a vontade de encontrar respostas para decisões importantes no trabalho e no amor. Será que o universo está a seu favor hoje?

Descubra o que os astros revelam para o seu signo do zodíaco e saiba como aproveitar as melhores energias do dia.

Áries (21/03 a 20/04)

A quinta-feira pede um pouco mais de paciência, ariano. Sua vontade de resolver tudo de uma vez pode gerar atritos no ambiente de trabalho. Respire fundo antes de enviar aquele e-mail impulsivo. No amor, uma conversa sincera à noite vai aliviar as tensões.

  • Cor do dia: Vermelho vibrante.

Touro (21/04 a 20/05)

O foco de hoje está nas suas finanças. É um excelente dia para revisar o orçamento e cortar gastos desnecessários que estão sugando seu dinheiro. No trabalho, sua constância será notada pelos superiores. Aproveite a noite para curtir o conforto do seu lar.

  • Cor do dia: Verde musgo.

Gêmeos (21/05 a 20/06)

A sua comunicação está em alta hoje! Use essa habilidade para fazer contatos profissionais (networking) ou resolver mal-entendidos com amigos. A mente está acelerada, então tente focar em uma tarefa por vez para não se perder. No amor, o clima é de paquera e mensagens divertidas.

  • Cor do dia: Amarelo claro.

Câncer (21/06 a 22/07)

A intuição do canceriano está afiadíssima nesta quinta-feira. Sabe aquele pressentimento sobre um projeto ou uma pessoa? Confie nele. O dia pede recolhimento e cuidado com a própria energia. Na saúde, beba mais água e evite se sobrecarregar com os problemas dos outros.

  • Cor do dia: Branco ou Prata.

Leão (23/07 a 22/08)

O dia favorece o trabalho em equipe e projetos que envolvam criatividade. Você estará no centro das atenções (como gosta), mas lembre-se de dividir os méritos com os colegas. No amor, uma surpresa agradável pode mudar o rumo da sua quinta-feira. Mantenha o coração aberto.

  • Cor do dia: Dourado.

Virgem (23/08 a 22/09)

Dia perfeito para colocar a rotina em ordem. A energia astrológica ajuda o virginiano a organizar planilhas, limpar gavetas e focar na produtividade. Apenas tome cuidado com a autocrítica exagerada. No amor, pequenos gestos de cuidado valerão mais do que grandes declarações hoje.

  • Cor do dia: Azul marinho.

Libra (23/09 a 22/10)

A quinta-feira traz um forte desejo de quebrar a rotina. Que tal testar um caminho novo para o trabalho ou almoçar em um lugar diferente? A energia é de expansão e novos aprendizados. Nas finanças, evite compras por impulso no fim da tarde.

  • Cor do dia: Rosa pastel.

Escorpião (23/10 a 21/11)

Mudanças profundas estão no ar. É um bom dia para desapegar do que não serve mais, seja um projeto estagnado ou uma mágoa antiga. No trabalho, sua capacidade de focar em detalhes fará a diferença na resolução de um problema difícil.

  • Cor do dia: Preto ou Vinho.

Sagitário (22/11 a 21/12)

As parcerias e os relacionamentos estão em destaque hoje. É um excelente momento para assinar contratos, fechar acordos ou trabalhar em dupla. O otimismo sagitariano contagiará quem estiver por perto. No amor, a sintonia com o(a) parceiro(a) estará nas alturas.

  • Cor do dia: Roxo.

Capricórnio (22/12 a 20/01)

Foco total no trabalho e nas metas de longo prazo. A quinta-feira exige disciplina, mas os resultados virão em breve. Lembre-se apenas de não negligenciar a sua saúde física: faça pausas para alongar o corpo. No amor, a estabilidade fala mais alto que grandes aventuras hoje.

  • Cor do dia: Marrom.

Aquário (21/01 a 19/02)

A criatividade do aquariano está em seu pico. Ideias inovadoras podem surgir do nada, então tenha um bloco de notas por perto. O clima é de leveza e sociabilidade. No amor, se você está solteiro(a), um encontro inesperado pode acontecer através de amigos em comum.

  • Cor do dia: Azul elétrico.

Peixes (20/02 a 20/03)

Com o Sol no seu signo, a energia vital está renovada. O dia pede foco em assuntos familiares e domésticos. Talvez seja hora de dar uma atenção especial à sua casa. No trabalho, use a sua empatia natural para mediar conflitos entre colegas.

  • Cor do dia: Verde água.

Fonte: Redação ContilNet Esoterismo e Bem-Estar

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.