A manhã desta quinta-feira, 12 de março de 2026, traz uma energia de intuição forte e necessidade de organização. Com o Sol brilhando no sensível signo de Peixes, os sentimentos estão à flor da pele, mas a proximidade do fim de semana já pede foco para finalizar as pendências da semana.

A busca pelo horóscopo de hoje reflete a vontade de encontrar respostas para decisões importantes no trabalho e no amor. Será que o universo está a seu favor hoje?

Descubra o que os astros revelam para o seu signo do zodíaco e saiba como aproveitar as melhores energias do dia.

Áries (21/03 a 20/04)

A quinta-feira pede um pouco mais de paciência, ariano. Sua vontade de resolver tudo de uma vez pode gerar atritos no ambiente de trabalho. Respire fundo antes de enviar aquele e-mail impulsivo. No amor, uma conversa sincera à noite vai aliviar as tensões.

Cor do dia: Vermelho vibrante.

Touro (21/04 a 20/05)

O foco de hoje está nas suas finanças. É um excelente dia para revisar o orçamento e cortar gastos desnecessários que estão sugando seu dinheiro. No trabalho, sua constância será notada pelos superiores. Aproveite a noite para curtir o conforto do seu lar.

Cor do dia: Verde musgo.

Gêmeos (21/05 a 20/06)

A sua comunicação está em alta hoje! Use essa habilidade para fazer contatos profissionais (networking) ou resolver mal-entendidos com amigos. A mente está acelerada, então tente focar em uma tarefa por vez para não se perder. No amor, o clima é de paquera e mensagens divertidas.

Cor do dia: Amarelo claro.

Câncer (21/06 a 22/07)

A intuição do canceriano está afiadíssima nesta quinta-feira. Sabe aquele pressentimento sobre um projeto ou uma pessoa? Confie nele. O dia pede recolhimento e cuidado com a própria energia. Na saúde, beba mais água e evite se sobrecarregar com os problemas dos outros.

Cor do dia: Branco ou Prata.

Leão (23/07 a 22/08)

O dia favorece o trabalho em equipe e projetos que envolvam criatividade. Você estará no centro das atenções (como gosta), mas lembre-se de dividir os méritos com os colegas. No amor, uma surpresa agradável pode mudar o rumo da sua quinta-feira. Mantenha o coração aberto.

Cor do dia: Dourado.

Virgem (23/08 a 22/09)

Dia perfeito para colocar a rotina em ordem. A energia astrológica ajuda o virginiano a organizar planilhas, limpar gavetas e focar na produtividade. Apenas tome cuidado com a autocrítica exagerada. No amor, pequenos gestos de cuidado valerão mais do que grandes declarações hoje.

Cor do dia: Azul marinho.

Libra (23/09 a 22/10)

A quinta-feira traz um forte desejo de quebrar a rotina. Que tal testar um caminho novo para o trabalho ou almoçar em um lugar diferente? A energia é de expansão e novos aprendizados. Nas finanças, evite compras por impulso no fim da tarde.

Cor do dia: Rosa pastel.

Escorpião (23/10 a 21/11)

Mudanças profundas estão no ar. É um bom dia para desapegar do que não serve mais, seja um projeto estagnado ou uma mágoa antiga. No trabalho, sua capacidade de focar em detalhes fará a diferença na resolução de um problema difícil.

Cor do dia: Preto ou Vinho.

Sagitário (22/11 a 21/12)

As parcerias e os relacionamentos estão em destaque hoje. É um excelente momento para assinar contratos, fechar acordos ou trabalhar em dupla. O otimismo sagitariano contagiará quem estiver por perto. No amor, a sintonia com o(a) parceiro(a) estará nas alturas.

Cor do dia: Roxo.

Capricórnio (22/12 a 20/01)

Foco total no trabalho e nas metas de longo prazo. A quinta-feira exige disciplina, mas os resultados virão em breve. Lembre-se apenas de não negligenciar a sua saúde física: faça pausas para alongar o corpo. No amor, a estabilidade fala mais alto que grandes aventuras hoje.

Cor do dia: Marrom.

Aquário (21/01 a 19/02)

A criatividade do aquariano está em seu pico. Ideias inovadoras podem surgir do nada, então tenha um bloco de notas por perto. O clima é de leveza e sociabilidade. No amor, se você está solteiro(a), um encontro inesperado pode acontecer através de amigos em comum.

Cor do dia: Azul elétrico.

Peixes (20/02 a 20/03)

Com o Sol no seu signo, a energia vital está renovada. O dia pede foco em assuntos familiares e domésticos. Talvez seja hora de dar uma atenção especial à sua casa. No trabalho, use a sua empatia natural para mediar conflitos entre colegas.

Cor do dia: Verde água.

Fonte: Redação ContilNet Esoterismo e Bem-Estar