Influenciadora Taise Dias De Kler mostra rosto com forte crise alérgica
Influenciadora Taise Dias De Kler mostra rosto com forte crise alérgica

Nem posso chorar": Taise Dias De Kler expõe rosto desfigurado por alergia e suspende carreira de influencer

Reprodução/Instagram @taisedias

A influenciadora de beleza Taise Dias De Kler surpreendeu os seus seguidores nesta sexta-feira (13/03) ao revelar o motivo do seu afastamento das redes sociais.

Conhecida pelas suas dicas de maquilhagem e cuidados com a pele, Taise enfrenta uma crise alérgica severa no rosto que a obrigou a interromper totalmente a sua rotina de trabalho e compromissos profissionais.

O problema, que teve início em outubro de 2025, evoluiu de um simples ressecamento na pálpebra para um quadro de irritação aguda. Atualmente, a influenciadora está proibida de utilizar qualquer tipo de cosmético ou maquilhagem enquanto aguarda um diagnóstico definitivo.

Sem medicação e sem lágrimas

O drama de Taise é agravado pelo facto de estar em pleno processo de investigação médica. Para que os testes dermatológicos sejam precisos, ela não pode recorrer a medicamentos antialérgicos no momento. “Até chorar acaba por agravar a irritação na pele”, desabafou a influencer, destacando a sensibilidade extrema da região facial.

Ansiedade e busca por respostas

Além da dor física e do impacto na imagem, Taise revelou que a situação desencadeou crises de ansiedade. O facto de não saber a origem do problema — que pode variar desde componentes químicos de produtos até fatores ambientais, como o contacto com as cadelas da família — mantém a influenciadora num estado de alerta constante.

“Amanhã é o meu retorno ao médico para avaliar quais componentes podem estar a causar isto”, explicou. Na primeira fase dos sintomas, Taise não conseguiu realizar os exames porque precisaria de parar a medicação por duas semanas, algo que era impossível devido à sua agenda de publicidades na época. Agora, a prioridade total é a saúde.

Fonte: Metrópoles

Redigido por ContilNet

