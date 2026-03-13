13/03/2026
Jogos de hoje (13/03): Onde assistir ao vivo aos clássicos do Brasileirão Feminino e Libertadores Sub-20

Sextou com muito futebol! Derby Paulista e Clássico Carioca agitam o Brasileirão Feminino, enquanto os Garotos do Ninho entram em campo pela Libertadores de base. Veja a grade completa!

Jogadoras de futebol feminino em campo representando os clássicos do Brasileirão Feminino na lista de jogos de hoje.
Imagem gerada por IA

A sexta-feira (13) chegou e, para os amantes do futebol, de azar ela não tem nada! A bola rola solta pelos gramados do Brasil e do mundo, abrindo o fim de semana com uma programação recheada de rivalidade e decisões.

O grande destaque dos jogos de hoje vai para o Brasileirão Feminino, que entrega logo de cara dois dos maiores clássicos do país: Botafogo contra Flamengo no Rio de Janeiro, e o badalado Derby paulista entre Palmeiras e Corinthians. Além disso, a garotada do Flamengo entra em campo pela Libertadores Sub-20, enquanto a Europa dá o pontapé inicial em suas rodadas.

O ContilNet preparou o guia completo com os horários e onde assistir ao vivo a cada uma das partidas. Prepare o controle remoto!

🇧🇷 Brasileirão Feminino 2026 (Destaques da Noite)

A noite será de clássicos quentes na principal competição do futebol feminino no país. Promessa de estádios cheios e muita rivalidade em campo.

  • 19h00 – Botafogo x Flamengo

    • 📺 Onde assistir: sportv

  • 21h30 – Palmeiras x Corinthians

    • 📺 Onde assistir: sportv e ge.globo

🏆 CONMEBOL Libertadores Sub-20

Os “Garotos do Ninho” representam o Brasil em mais um desafio pela competição continental de base, buscando os três pontos fundamentais para o avanço no torneio.

  • 21h00 – Flamengo x Independiente Medellín (COL)

    • 📺 Onde assistir: Xsports, sportv, Pluto TV, Canal GOAT e N Sports

🇪🇺 Futebol Europeu (Sexta-feira)

Para quem gosta de acompanhar o futebol do Velho Continente no meio da tarde, as ligas da Espanha, Alemanha e Itália abrem suas rodadas do fim de semana com jogos importantes.

LALIGA 2025/26 (Espanha)

  • 17h00 – Alavés x Villarreal

    • 📺 Onde assistir: ESPN 4 e Disney+

Bundesliga 2025/26 (Alemanha)

  • 16h30 – Borussia Mönchengladbach x St. Pauli

    • 📺 Onde assistir: Xsports e OneFootball

Campeonato Italiano 2025/26 (Serie A)

  • 16h45 – Torino x Parma

    • 📺 Onde assistir: Xsports e Disney+

