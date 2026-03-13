A sexta-feira (13) chegou e, para os amantes do futebol, de azar ela não tem nada! A bola rola solta pelos gramados do Brasil e do mundo, abrindo o fim de semana com uma programação recheada de rivalidade e decisões.

O grande destaque dos jogos de hoje vai para o Brasileirão Feminino, que entrega logo de cara dois dos maiores clássicos do país: Botafogo contra Flamengo no Rio de Janeiro, e o badalado Derby paulista entre Palmeiras e Corinthians. Além disso, a garotada do Flamengo entra em campo pela Libertadores Sub-20, enquanto a Europa dá o pontapé inicial em suas rodadas.

O ContilNet preparou o guia completo com os horários e onde assistir ao vivo a cada uma das partidas. Prepare o controle remoto!

🇧🇷 Brasileirão Feminino 2026 (Destaques da Noite)

A noite será de clássicos quentes na principal competição do futebol feminino no país. Promessa de estádios cheios e muita rivalidade em campo.

19h00 – Botafogo x Flamengo 📺 Onde assistir: sportv

21h30 – Palmeiras x Corinthians 📺 Onde assistir: sportv e ge.globo



🏆 CONMEBOL Libertadores Sub-20

Os “Garotos do Ninho” representam o Brasil em mais um desafio pela competição continental de base, buscando os três pontos fundamentais para o avanço no torneio.

21h00 – Flamengo x Independiente Medellín (COL) 📺 Onde assistir: Xsports, sportv, Pluto TV, Canal GOAT e N Sports



🇪🇺 Futebol Europeu (Sexta-feira)

Para quem gosta de acompanhar o futebol do Velho Continente no meio da tarde, as ligas da Espanha, Alemanha e Itália abrem suas rodadas do fim de semana com jogos importantes.

LALIGA 2025/26 (Espanha)

17h00 – Alavés x Villarreal 📺 Onde assistir: ESPN 4 e Disney+



Bundesliga 2025/26 (Alemanha)

16h30 – Borussia Mönchengladbach x St. Pauli 📺 Onde assistir: Xsports e OneFootball



Campeonato Italiano 2025/26 (Serie A)