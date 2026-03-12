Jogos do Brasileirão hoje (12): O que está em jogo para os gigantes e alerta de desfalques

O fim de tarde desta quinta-feira (12) já traz aquele clima inconfundível de tensão e expectativa. Faltam poucas horas para a bola rolar em mais uma noite eletrizante da 5ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com quatro gigantes do eixo Sul-Sudeste em campo, a classificação da Série A pode sofrer reviravoltas importantes.

Se você está saindo do trabalho agora ou ajustando as últimas peças do seu time no Cartola, a busca pelos jogos do Brasileirão hoje é parada obrigatória.

O ContilNet preparou um “Super Guia” de fim de tarde para você entender o cenário de cada partida, os principais desfalques confirmados hoje e o que cada time precisa fazer para dormir tranquilo.

19h00 – Remo x Fluminense (Mangueirão)

O cenário: O Fluminense viaja até o caldeirão do Mangueirão precisando se impor fora de casa. O Tricolor aposta na velocidade pelas pontas, mas terá que lidar com o ímpeto inicial do “Leão Azul”, que deve ter casa cheia.

O Alerta (Desfalques): A grande notícia do dia é a ausência de Paulo Henrique Ganso no Flu, poupado por controle de carga. O Remo também vem com baixas, sem Kayky e Freitas.

Transmissão: SporTV e Premiere.

19h30 – Vasco x Palmeiras (São Januário)

O cenário: Um dos maiores clássicos interestaduais do país. O Vasco quer usar a força de São Januário para frear o estrelado elenco do Palmeiras. É jogo de xadrez tático.

Fique de olho: O meio-campo será o setor decisivo. O Vasco tenta encaixar sua marcação, enquanto o Palmeiras busca impor seu volume de jogo característico sob o comando de Abel Ferreira.

Transmissão: Record TV, CazéTV e Premiere.

20h00 – São Paulo x Chapecoense (Canindé)

O cenário: O São Paulo não jogará no Morumbis hoje, mandando sua partida no Canindé. É o jogo onde o Tricolor Paulista entra com a obrigação de vitória para se consolidar no pelotão de frente da tabela.

A grande arma: O torcedor são-paulino está empolgado com a confirmação do “Trio de Ferro” no ataque titular: Lucas, Luciano e Calleri vão para o jogo. Pela Chape, Garcez e Marcos Vinícius estão fora.

Transmissão: Premiere.

Noite de quinta-feira reserva fortes emoções com gigantes em campo buscando a parte de cima da tabela | Foto: Arte Gerada/ContilNet

21h30 – Grêmio x RB Bragantino (Arena do Grêmio)

O cenário: O jogo que fecha a noite promete ser o mais dramático. O Grêmio recebe o duro time do Bragantino precisando dar uma resposta à sua torcida após tropeços recentes.

O Alerta (Desfalques Múltiplos): Renato Portaluppi tem dor de cabeça! O Grêmio perdeu João Pedro, Arthur, Willian e Villasanti para este jogo. O Bragantino também vem remendado, sem 6 jogadores (incluindo Alix Vinícius e Fabinho suspensos).

Transmissão: Premiere.

Fonte: Redação ContilNet Esportes