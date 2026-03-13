13/03/2026
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Jordana acusa Marciele de agressão após dinâmica da Prova do Líder no BBB 26

Amizade entre Jordana e Marciele estremece no BBB 26 após escolha polêmica para a Prova do Líder

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Reprodução/BBB

A madrugada desta sexta-feira (13/03) no BBB 26 foi marcada por uma reviravolta na amizade entre Jordana Morais e Marciele Albuquerque. O que era para ser apenas uma decisão estratégica de jogo evoluiu para uma acusação de agressão que está dividindo as redes sociais e colocando a produção do reality em alerta.

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Tudo começou durante a formação dos trios para a Prova do Líder. Jordana optou por competir ao lado de Alberto Cowboy e Jonas Sulzbach, deixando sua aliada, Marciele, de fora da disputa. A decisão caiu como um balde de água fria na cunhã-poranga, que não escondeu a frustração.

O “tapão” no ao vivo

Ao tentar consolar a amiga logo após a dinâmica, Jordana colocou a mão na perna de Marciele. Em uma reação imediata de irritação, a manauara afastou a mão da advogada de forma brusca. O gesto, captado pelas câmeras do ao vivo, foi o estopim para o desabafo de Jordana horas depois.

“Me senti agredida”

Em conversa com aliados no Quarto Fada, Jordana não poupou críticas à reação da colega. “Foi muito forte! Eu fiquei muito sem graça. Ela deu um tapão na minha mão. Eu entendo a raiva, mas dar um tapão assim, como foi no ao vivo? Quero saber como vai ser contado isso…”, disparou a advogada, sugerindo que a atitude poderia ser interpretada como agressão física.

Jordana ainda afirmou que, embora entenda a frustração de Marciele por não jogar a prova, a reação foi desproporcional. “Se alguém faz isso comigo, eu não faço isso com a mão da pessoa. Eu vou ser cínica ou fico de cara fechada, mas aquilo foi agressivo”, completou.

Repercussão nas redes

Até o momento, a produção do programa não se manifestou sobre o episódio. Na internet, os fãs de Marciele defendem que foi apenas um reflexo de quem não queria ser tocado naquele momento, enquanto a torcida de Jordana pede uma análise detalhada das imagens para verificar se houve violação do regulamento que proíbe agressões físicas

Fonte: Metrópoles

Redigido por ContilNet

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