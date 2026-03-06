07/03/2026
ContilPop
Anitta, Harry Styles, Ludmilla e mais novidades musicais da semana
Amigo revela como Britney Spears está após prisão e ida ao hospital
Com 88 anos, Jane Fonda revela segredo para longevidade e bem-estar
Por que O Agente Secreto vai estrear no streaming antes do previsto?
Modelo acreana Gaby Dobbins é indicada ao prêmio de Modelo do Ano no FFW Brasil; saiba como votar
Após sonho de ser médico, Davi Brito anuncia carreira como lutador de boxe
Britney Spears é levada ao hospital após prisão; confira os detalhes
Oscar 2026: disputa acirrada marca premiação a poucos dias da cerimônia
Britney Spears é presa na Califórnia; saiba o motivo
Influenciadora diz que foi espancada por fisiculturista na frente da filha: “Me chutava”

Justiça manda concessionária indenizar filho de cantor morto em rodovia

Escrito por Bacci Notícias
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
justica-manda-concessionaria-indenizar-filho-de-cantor-morto-em-rodovia

O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) condenou a concessionária responsável pela rodovia Régis Bittencourt a indenizar a família do cantor sertanejo Walerio de Souza, que morreu em um acidente de carro ao lado da esposa em 2023, na altura da cidade de Registro, no interior paulista.

📱 Participe do canal do ContilNet no WhatsApp
  • Traficantes tentam vender cocaína a policiais e acabam presos

O acidente ocorreu no quilômetro 453 da rodovia. O casal estava em um carro com o filho quando foi atingido de frente por uma viatura da Polícia Militar que invadiu a contramão após colidir com outro veículo. Walerio de Souza e a esposa morreram no local, enquanto o filho foi socorrido em estado grave.

Detalhes sobre a morte de Walerio de Souza

O adolescente sobreviveu, mas ficou com uma sequela permanente na perna. Atualmente, ele vive com uma familiar, que ingressou com uma ação contra a concessionária Arteris Régis Bittencourt pedindo indenização por danos morais e materiais decorrentes do acidente.

Em 2025, a 1ª Vara do Foro de Registro havia negado o pedido. Os advogados da família recorreram, argumentando que o jovem, além de ter ficado órfão, enfrenta dificuldades decorrentes da sequela física.

Na última terça-feira (3), o TJSP acatou parcialmente os pedidos da defesa e considerou que a concessionária “não cumpriu o dever de prestar o serviço público com segurança”. A decisão determinou o pagamento de R$ 250 mil pela morte do pai e R$ 250 mil pela morte da mãe, totalizando R$ 500 mil por danos morais, além de correção monetária e juros de 12% ao ano.

  • Acompanhe o portal BacciNotícias no Canal do WhatsApp

O tribunal também fixou o pagamento de uma pensão por morte equivalente a até dois salários mínimos, que deverá ser paga até que o adolescente complete 18 anos — ou até os 25 anos, caso ele esteja matriculado no ensino superior.

Em nota ao Metrópoles, a Arteris informou que ainda não foi formalmente intimada da decisão e que qualquer manifestação será feita nos autos do processo, “por se tratar de caso que envolve um menor de idade”.

Já o advogado da família, Antonio Marcos Borges da Silva Pereira, afirmou que o tribunal aplicou corretamente o princípio da responsabilidade objetiva da concessionária.

“O acórdão reforça o dever das concessionárias de garantir condições seguras de tráfego e assegura a proteção ao usuário da rodovia”, declarou.

Leia mais no BacciNotícias:

  • Polícia Civil mira núcleo familiar de facção que movimentou mais de R$ 20 milhões
  • Vídeo mostra execução de professor universitário e polícia revela motivação do crime
  • Pai aciona polícia após filha desenhar orixá e é indiciado por intolerância religiosa

O post Justiça manda concessionária indenizar filho de cantor morto em rodovia apareceu primeiro em Bacci Noticias.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.