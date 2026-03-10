A cantora Kelly Key denuncia vizinho médico por perseguição e parou as redes sociais nesta terça-feira ao revelar um drama que vive em silêncio há mais de dois anos.

Em um desabafo corajoso no Instagram, a artista afirmou que sua família vive sob constante estado de alerta e medo devido ao comportamento imprevisível de um morador do seu condomínio de luxo, no Rio de Janeiro.

Segundo o relato, o homem é um médico conhecido na área de transplante capilar e estaria sofrendo de transtornos psicológicos agravados pelo uso de substâncias. “Decidi falar publicamente porque temo que algo mais grave aconteça”, declarou a cantora, visivelmente abalada.

Relatos de violência e invasão

O caso não se restringe a importunações leves. Kelly e seu marido, o empresário Mico Freitas, documentaram episódios graves que já foram levados à polícia. Entre as denúncias, consta que o médico já teria tentado agredir o pai da cantora utilizando uma barra de ferro e invadido a residência de outra moradora durante a madrugada.

O comportamento obsessivo do agressor

De acordo com a família, o vizinho apresenta um comportamento delirante e obsessivo, focado principalmente nas mulheres da casa:

Presentes indesejados: O homem deixa garrafas de vinho, pizzas e objetos no portão da artista durante a madrugada.

Alucinações audíveis: Ele afirma ouvir a voz da filha do casal através do sistema de ar-condicionado.

Danos ao patrimônio: O médico teria feito buracos no próprio teto por acreditar que havia pessoas escondidas.

Apelo ao Ministério Público

A estratégia do casal ao tornar o caso público é pressionar as autoridades para uma intervenção imediata. Mico Freitas sugeriu que o Ministério Público avalie a necessidade de uma curatela, afirmando que o homem não tem condições de viver sozinho e representa um perigo real para a comunidade.

A cantora revelou ainda que cogitou contratar segurança privada 24 horas, mas o custo de R$ 40 mil mensais tornou a medida inviável. “O vídeo é um pedido de socorro”, reforçou Kelly Key, incentivando outras vítimas de perseguição a não se calarem diante de sinais de risco.

Fonte: Terra

Dirigido por ContilNet