A madrugada desta sexta-feira (13/03) no BBB 26 foi marcada por um “climão” que promete redesenhar as alianças no jogo. O estopim foi a formação de trios para a Prova do Líder, que acabou deixando a cunhã-poranga Marciele Albuquerque de fora da disputa.
No entanto, foi uma reação silenciosa de Marciele com sua aliada, Jordana Morais, que viralizou e acendeu o alerta entre os fãs do reality.
Logo após a dinâmica, as duas sentaram juntas na sala. Ao perceber o abatimento da amiga, Jordana tentou um gesto de carinho, colocando a mão na perna de Marciele em sinal de apoio.
De forma imediata e visivelmente incomodada, a amazonense retirou a mão da advogada, afastando o contato físico. O gesto frio não passou despercebido pelas câmeras do pay-per-view e nem pelos outros brothers presentes.
Estratégia ou traição?
O desconforto de Marciele vem da forma como os grupos foram montados. Jordana, temendo ficar de fora, agilizou sua entrada em um trio, o que acabou contribuindo para que Marciele sobrasse.
Mais tarde, em conversa com Alberto Cowboy e Jonas Sulzbach, Jordana defendeu sua postura: “A minha linha de raciocínio foi essa: eu tenho que fazer ou corro o risco de ficar sem trio?”, questionou.
Repercussão na casa
Alberto e Jonas analisaram que Marciele pode ter se atrapalhado com as regras da prova, não percebendo que o número de vagas era limitado. Jordana concordou e sugeriu que a aliada foi lenta na articulação, mas o “gelo” dado pela cunhã-poranga indica que o perdão não virá tão cedo.
Nas redes sociais, o público se divide: enquanto alguns defendem que Marciele tem o direito de estar chateada, outros criticam a “grosseria” com Jordana, que apenas buscou se salvar no jogo. O desenrolar dessa amizade estremecida deve ser o ponto alto da edição ao vivo de hoje.
Fonte: Metrópoles
Redigido por ContilNet