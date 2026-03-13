13/03/2026
ContilPop
Ex-repórter Ney Inácio expõe humilhações nos bastidores do Programa do Ratinho
Influenciadora Taise Dias De Kler mostra rosto com forte crise alérgica
Babu Santana perde prêmio de apartamento após eliminação do BBB 26
Fabiana Justus e Bruno Levi anunciam renovação de votos de 15 anos de casados
Luciana Gimenez expõe mensagem obscena recebida no Instagram
SBT confirma permanência de Ratinho na emissora após polêmica
DJ Rennan da Penha é criticado após postagem sobre a Erika Hilton
Marciele afasta mão de Jordana Morais após Prova do Líder no BBB 26
Veja a homenagem aos heróis da tragédia com Césio-137 em nova série
Thiago Gonçalves, namorado de Jojo Todynho, recebe alta após sofrer infarto

Marciele afasta mão de Jordana Morais após Prova do Líder no BBB 26

Treta das aliadas: Marciele Albuquerque ignora apoio de Jordana após ser barrada da Prova do Líder nesta sexta

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
Reprodução/BBB26

A madrugada desta sexta-feira (13/03) no BBB 26 foi marcada por um “climão” que promete redesenhar as alianças no jogo. O estopim foi a formação de trios para a Prova do Líder, que acabou deixando a cunhã-poranga Marciele Albuquerque de fora da disputa.

📱 Participe do canal do ContilNet no instagram

No entanto, foi uma reação silenciosa de Marciele com sua aliada, Jordana Morais, que viralizou e acendeu o alerta entre os fãs do reality.

Logo após a dinâmica, as duas sentaram juntas na sala. Ao perceber o abatimento da amiga, Jordana tentou um gesto de carinho, colocando a mão na perna de Marciele em sinal de apoio.

De forma imediata e visivelmente incomodada, a amazonense retirou a mão da advogada, afastando o contato físico. O gesto frio não passou despercebido pelas câmeras do pay-per-view e nem pelos outros brothers presentes.

Estratégia ou traição?

O desconforto de Marciele vem da forma como os grupos foram montados. Jordana, temendo ficar de fora, agilizou sua entrada em um trio, o que acabou contribuindo para que Marciele sobrasse.

Mais tarde, em conversa com Alberto Cowboy e Jonas Sulzbach, Jordana defendeu sua postura: “A minha linha de raciocínio foi essa: eu tenho que fazer ou corro o risco de ficar sem trio?”, questionou.

Repercussão na casa

Alberto e Jonas analisaram que Marciele pode ter se atrapalhado com as regras da prova, não percebendo que o número de vagas era limitado. Jordana concordou e sugeriu que a aliada foi lenta na articulação, mas o “gelo” dado pela cunhã-poranga indica que o perdão não virá tão cedo.

Nas redes sociais, o público se divide: enquanto alguns defendem que Marciele tem o direito de estar chateada, outros criticam a “grosseria” com Jordana, que apenas buscou se salvar no jogo. O desenrolar dessa amizade estremecida deve ser o ponto alto da edição ao vivo de hoje.

Fonte: Metrópoles

Redigido por ContilNet

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.