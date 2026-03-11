Professores de Sena Madureira recebem incentivo federal para compra de equipamentos tecnológicos

Professores da rede pública de ensino de Sena Madureira estão sendo contemplados por um programa do governo federal que concede apoio financeiro para a compra de equipamentos tecnológicos utilizados nas atividades pedagógicas.

A iniciativa, coordenada pelo Ministério da Educação, tem como objetivo ampliar o uso da tecnologia no processo de ensino e aprendizagem, oferecendo melhores condições de trabalho aos educadores e contribuindo para a modernização das práticas em sala de aula. No município, o benefício alcança professores que atuam nos anos iniciais do ensino fundamental. Entre os contemplados estão profissionais que trabalham nas escolas Charles Santos e Raimundo Magalhães.

Com o recurso, os docentes poderão adquirir equipamentos como notebooks, tablets e outros dispositivos tecnológicos que auxiliam no planejamento das aulas, na produção de conteúdos e no acompanhamento das atividades escolares.

A proposta do programa é incentivar a integração de ferramentas digitais ao ensino, fortalecendo o trabalho dos professores e ampliando as possibilidades de aprendizagem para os alunos da rede pública.