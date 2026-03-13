Policiais do 8º BPM recebem novos fardamentos e são homenageados com medalhas em Sena Madureira

Policiais militares do 8º Batalhão da Polícia Militar do Acre participaram, na manhã desta sexta-feira (13), de uma solenidade marcada por reconhecimento e valorização profissional em Sena Madureira. Durante o evento, os militares receberam novos fardamentos, adquiridos por meio de convênio com o Departamento Estadual de Trânsito do Acre, e também foram homenageados com medalhas por tempo de serviço.

A cerimônia foi realizada no auditório do campus do Instituto Federal do Acre no município e contou com a presença de diversas autoridades, entre elas a comandante-geral da Polícia Militar do Acre, coronel Marta Renata, a presidente do Detran-AC, Taynara Martins, e o comandante do batalhão, capitão Fábio Diniz, além de outras autoridades civis e militares.

Durante a solenidade, a comandante-geral da PMAC destacou a importância da valorização dos policiais militares e ressaltou que o novo fardamento representa mais dignidade para os profissionais que atuam diariamente na segurança pública.

Segundo a coronel Marta Renata, a iniciativa contribui diretamente para melhorar as condições de trabalho da tropa. “A entrega desses novos fardamentos representa mais dignidade, conforto e qualidade de vida para os nossos policiais militares, que estão diariamente nas ruas protegendo a população. Já a concessão das medalhas é uma forma de reconhecer o compromisso, a dedicação e os anos de serviço prestados por esses profissionais à sociedade acreana”, afirmou.

O comandante do batalhão, capitão Fábio Diniz, também destacou a relevância da iniciativa e agradeceu pelos investimentos destinados à unidade. “Esse é um momento muito importante para o nosso batalhão. Receber novos fardamentos e ver nossos policiais sendo reconhecidos com medalhas por tempo de serviço demonstra a valorização da tropa. Agradecemos pelo investimento e pelo reconhecimento destinados ao 8º BPM, que fortalecem ainda mais o trabalho desenvolvido pelos nossos policiais”, ressaltou.

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A cerimônia reuniu militares, autoridades e convidados, reforçando a importância do reconhecimento institucional e da valorização dos profissionais responsáveis pela segurança da população na região.

Veja o vídeo: