13/03/2026
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Professor é investigado por importunação sexual em escola da Zona Sul

Professor de SP é detido após abrir blusa de aluna

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Divulgação/Polícia Militar

Um caso grave de violência no ambiente escolar mobilizou a polícia e gerou revolta nesta sexta-feira (13/03), no Parque Doroteia, zona sul de São Paulo.

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Um professor da rede estadual está sendo investigado pela suspeita de importunar sexualmente uma aluna de 15 anos dentro da sala de aula. O episódio provocou uma tentativa de linchamento por parte de outros estudantes, exigindo a intervenção da Polícia Militar (PM).

De acordo com o depoimento da adolescente, o docente teria pedido um favor que ela se recusou a realizar. No momento seguinte, o professor teria aberto a blusa da garota, deixando-a em estado de choque. O ato foi presenciado por uma colega de classe, que denunciou imediatamente a situação à direção da escola.

Revolta e Tentativa de Agressão

A notícia se espalhou rapidamente pela unidade escolar, causando indignação geral. Um grupo de alunos se mobilizou e tentou agredir o docente em represália ao ato. A PM foi acionada para garantir a integridade física de todos e controlar o tumulto. O professor foi detido e levado ao 98° Distrito Policial (DP), mas foi liberado para responder ao processo em liberdade após prestar depoimento.

Medidas Administrativas

Em nota oficial, a Secretaria da Educação do Estado (Seduc-SP) repudiou veementemente o ocorrido e informou o afastamento imediato do professor de suas funções. A pasta ressaltou que uma apuração preliminar foi aberta e poderá resultar na exoneração do servidor. “A estudante receberá apoio psicológico e toda a assistência necessária para lidar com o trauma”, afirmou a secretaria.

Investigação em andamento

A Polícia Civil agora trabalha para identificar se existem outras denúncias ou vítimas relacionadas ao mesmo docente. O caso segue sob investigação sigilosa para preservar a identidade da adolescente e aprofundar a coleta de provas sobre a conduta do suspeito no ambiente escolar.

Fonte: Metrópoles

Redigido por ContilNet

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