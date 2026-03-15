Quem ganhou a Fórmula 1 hoje? Resultado do GP da China (15)

Para os fãs de automobilismo que não conseguiram madrugar neste domingo (15), a pergunta que domina a internet brasileira é apenas uma: quem ganhou a Fórmula 1 hoje? O Grande Prêmio da China, segunda etapa da temporada 2026, entregou uma das corridas mais imprevisíveis e emocionantes dos últimos tempos no Circuito Internacional de Xangai.

Se você perdeu a transmissão ao vivo, o ContilNet traz o resumo completo da prova que consagrou um novo vencedor inédito na categoria, marcou o retorno de Lewis Hamilton ao pódio vestindo vermelho e trouxe frustração para o brasileiro Gabriel Bortoleto.

🏆 Kimi Antonelli faz história e Mercedes domina

A estrela do fim de semana atende pelo nome de Andrea Kimi Antonelli. O jovem italiano de apenas 19 anos, que já havia cravado a pole position no sábado, não se intimidou com a pressão. Com uma pilotagem impecável, ele ditou o ritmo da corrida e cruzou a linha de chegada na primeira posição, conquistando a primeira vitória de sua carreira na Fórmula 1.

A festa da Mercedes foi completa com George Russell chegando logo atrás, garantindo uma dobradinha dominante (1-2) para a equipe alemã.

🏎️ Hamilton no pódio de Ferrari e pesadelo para Verstappen

Além do vencedor inédito, o GP da China entregou histórias dramáticas em todos os pontos do grid:

O Pódio de Hamilton: O heptacampeão Lewis Hamilton fez uma corrida de recuperação brilhante e cruzou a linha em 3º lugar, conquistando seu primeiro pódio oficial correndo pela escuderia Ferrari.

O Abandono de Max: O atual campeão Max Verstappen (Red Bull) teve um domingo para esquecer. Após uma largada ruim que o jogou para o fundo do pelotão, o holandês sofreu com problemas no carro e precisou abandonar a prova mais cedo.

Drama Brasileiro: A torcida verde e amarela ficou na vontade. Gabriel Bortoleto sequer conseguiu largar. O carro do brasileiro apresentou problemas mecânicos gravíssimos antes mesmo da volta de apresentação, forçando seu abandono precoce.

📊 Resultado Final do GP da China (Top 5)

Confira como ficou o topo da tabela de classificação após as 56 voltas no Circuito de Xangai:

Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) – 25 pontos George Russell (Mercedes) – 18 pontos Lewis Hamilton (Ferrari) – 15 pontos Charles Leclerc (Ferrari) – 12 pontos Oliver Bearman (Haas) – 10 pontos

A Fórmula 1 agora faz uma pequena pausa e retorna em duas semanas para o Grande Prêmio do Japão, no icônico circuito de Suzuka.

Por: Redação ContilNet