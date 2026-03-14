Resultado da Mega-Sena 2984: Acumulou para R$ 105 Milhões (14)

A sorte grande vai ter que esperar mais alguns dias. A Caixa Econômica Federal divulgou na noite deste sábado (14) o resultado da Mega-Sena 2984, e a notícia principal é que o prêmio acumulou mais uma vez! Nenhuma aposta cravou as seis dezenas sorteadas no Espaço da Sorte, em São Paulo.

Com o acúmulo, a principal loteria do país atinge um patamar histórico para este mês: a estimativa para o próximo concurso disparou para incríveis R$ 105.000.000,00 (cento e cinco milhões de reais). Apesar do prêmio principal ter ficado sem dono, milhares de brasileiros garantiram um dinheiro extra acertando a Quina e a Quadra.

O ContilNet traz agora os números oficiais que saíram do globo e o detalhamento completo dos valores pagos nesta noite. Confira seu bilhete!

🎱 Números sorteados da Mega-Sena 2984

As seis dezenas extraídas no concurso deste sábado (14) foram:

06 — 11 — 15 — 28 — 42 — 60

💰 Rateio: Quanto pagou a Quina e a Quadra?

O relatório oficial da Caixa Econômica Federal, divulgado logo após a apuração, confirmou que a arrecadação total do concurso passou dos R$ 77 milhões. Veja como ficou a divisão dos prêmios secundários:

6 acertos (Sena): Não houve ganhadores.

5 acertos (Quina): 93 apostas ganhadoras. Cada uma vai receber o valor de R$ 33.007,73 .

4 acertos (Quadra): 5.668 apostas ganhadoras. Cada uma vai levar para casa R$ 892,72.

Se você foi um dos felizardos da Quina ou da Quadra, o prêmio pode ser resgatado em qualquer agência da Caixa Econômica Federal mediante apresentação do bilhete original e documento de identidade. Prêmios líquidos inferiores a R$ 2.259,20 podem ser retirados diretamente nas lotéricas.

🗓️ Quando será o sorteio dos R$ 105 milhões?

A corrida pela nova bolada milionária começa já na manhã desta segunda-feira. O próximo sorteio (concurso 2985) está agendado para a terça-feira, 17 de março de 2026.

As apostas simples custam R$ 5,00 e podem ser feitas até as 19h do dia do sorteio nas casas lotéricas de todo o país, pelo portal Loterias Caixa ou pelo aplicativo oficial para celulares.

Por: Redação ContilNet