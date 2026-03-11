11/03/2026
ContilPop
Pai de Melody expõe agressão da ex e prejuízo de R$ 300 mil em carro
Wagner Moura será um dos apresentadores de prêmios no Oscar 2026
Mulher que trabalha em famoso bordel da Europa fala sobre a rotina
Júlia Ribeiro e Mari Fernandez anunciam gravidez
Babu Santana fala sobre interesse em Maxiane e Chaiany
Ana Maria Braga coloca Babu contra a parede e dispara acusação de machismo
Menino de 12 anos inicia preparação precoce para o Enem
Bruna Marquezine fala sobre arrependimento com procedimentos estéticos
Milena aperta a mão de Babu Santana após eliminação no BBB 26
Virginia Fonseca e Ana Castela se envolvem em polêmica por causa de maquiagem

Virginia Fonseca e Ana Castela se envolvem em polêmica por causa de maquiagem

"Só quer com a mamãe": web aponta ciúmes de Virginia com Ana Castela e Zé Felipe confirma incômodo

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
Reprodução/Instagram

O que começou como uma tarde de diversão na fazenda acabou se transformando em um “climão” que parou a internet nesta quarta-feira (11).

📱 Participe do canal do ContilNet no WhatsApp

A maquiagem virou polêmica entre Virginia e Ana Castela após fãs interpretarem uma fala da influenciadora como uma suposta indireta para a “Boiadeira”, envolvendo a pequena Maria Flor.

Tudo começou quando Virginia, que precisou adiar uma viagem internacional para Madri devido à saúde dos filhos, publicou um vídeo maquiando a filha do meio. Na legenda, a empresária disparou: “Só quer maquiar com a mamãe agora, né?”. Para os internautas, o comentário não foi por acaso e teria um alvo certo.

A “Tia Ana” e o vídeo na fazenda

A polêmica tem origem no último fim de semana, quando Ana Castela visitou a Fazenda Talismã, em Goiás. Em um vídeo que viralizou, a cantora aparece maquiando Maria Flor carinhosamente, enquanto o amigo Odorico Reis brinca ao fundo: “Olha o quanto é vaidosa. Quer ser maquiada pela tia Ana”.

A coincidência das falas gerou um burburinho imediato. Seguidores de Virginia apontaram que ela teria ficado incomodada com a proximidade e com o fato de outra pessoa assumir o posto de “maquiadora oficial” da herdeira.

Vídeos de Ana Castela e Virginia com Maria Flor dividem opiniões nas redes sociais | Foto: Reprodução/Instagram

Zé Felipe entra na discussão

Diante da proporção que o assunto tomou, Zé Felipe não ficou calado e resolveu se manifestar em defesa da esposa. Em um vídeo publicado nos seus stories, o cantor confirmou que houve, sim, um incômodo familiar com a situação.

“Ó, vamos lá. Aconteceu uma situação ontem também sobre aquele negócio da maquiagem lá da mãe das crianças, que eu não acho errado, eu concordo. Eu acho que quando tem alguma coisa que nos incomoda, tem que ser falado”, declarou Zé Felipe, reforçando que Virginia tem o direito de se posicionar sobre a rotina das filhas.

Até o momento, Ana Castela não comentou diretamente a suposta “alfinetada”, mantendo o foco em sua agenda de shows, mas o episódio reacendeu o debate sobre os limites da convivência de amigos com filhos de celebridades e a exposição dessas pequenas “tretas” domésticas.

Fonte: Metrópoles

Dirigido por ContilNet

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.