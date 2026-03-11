Virginia Fonseca e Ana Castela se envolvem em polêmica por causa de maquiagem

O que começou como uma tarde de diversão na fazenda acabou se transformando em um “climão” que parou a internet nesta quarta-feira (11).

A maquiagem virou polêmica entre Virginia e Ana Castela após fãs interpretarem uma fala da influenciadora como uma suposta indireta para a “Boiadeira”, envolvendo a pequena Maria Flor.

Tudo começou quando Virginia, que precisou adiar uma viagem internacional para Madri devido à saúde dos filhos, publicou um vídeo maquiando a filha do meio. Na legenda, a empresária disparou: “Só quer maquiar com a mamãe agora, né?”. Para os internautas, o comentário não foi por acaso e teria um alvo certo.

A “Tia Ana” e o vídeo na fazenda

A polêmica tem origem no último fim de semana, quando Ana Castela visitou a Fazenda Talismã, em Goiás. Em um vídeo que viralizou, a cantora aparece maquiando Maria Flor carinhosamente, enquanto o amigo Odorico Reis brinca ao fundo: “Olha o quanto é vaidosa. Quer ser maquiada pela tia Ana”.

A coincidência das falas gerou um burburinho imediato. Seguidores de Virginia apontaram que ela teria ficado incomodada com a proximidade e com o fato de outra pessoa assumir o posto de “maquiadora oficial” da herdeira.

Vídeos de Ana Castela e Virginia com Maria Flor dividem opiniões nas redes sociais | Foto: Reprodução/Instagram

Zé Felipe entra na discussão

Diante da proporção que o assunto tomou, Zé Felipe não ficou calado e resolveu se manifestar em defesa da esposa. Em um vídeo publicado nos seus stories, o cantor confirmou que houve, sim, um incômodo familiar com a situação.

“Ó, vamos lá. Aconteceu uma situação ontem também sobre aquele negócio da maquiagem lá da mãe das crianças, que eu não acho errado, eu concordo. Eu acho que quando tem alguma coisa que nos incomoda, tem que ser falado”, declarou Zé Felipe, reforçando que Virginia tem o direito de se posicionar sobre a rotina das filhas.

Até o momento, Ana Castela não comentou diretamente a suposta “alfinetada”, mantendo o foco em sua agenda de shows, mas o episódio reacendeu o debate sobre os limites da convivência de amigos com filhos de celebridades e a exposição dessas pequenas “tretas” domésticas.

Fonte: Metrópoles

Dirigido por ContilNet