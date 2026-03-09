Se você está tentando enviar uma mensagem e vendo apenas o ícone do “reloginho”, saiba que o problema não é com o seu Wi-Fi ou 5G. Milhares de brasileiros relatam que o WhatsApp está fora do ar hoje, no final da noite desta segunda-feira (9 de março).

A instabilidade começou por volta das 22h30 (horário de Brasília) e afeta tanto o envio de mensagens de texto quanto áudios e mídias no aplicativo móvel e na versão WhatsApp Web.

Downdetector registra pico de reclamações

O site Downdetector, plataforma que monitora o funcionamento de serviços online em tempo real, registrou um salto vertiginoso nas notificações de erro nos últimos minutos. Em menos de meia hora, foram mais de 45 mil registros de falhas apenas no Brasil.

Os principais problemas relatados pelos usuários incluem:

Falha no envio de mensagens (68%);

Problemas de conexão com o servidor (24%);

Dificuldade em carregar o aplicativo (8%).

Usuários dos Estados Unidos e de países da Europa também estão relatando o mesmo “apagão”, indicando que a falha nos servidores da Meta é em escala global.

Instagram e Facebook também com instabilidade

Como já é de costume quando ocorre uma queda massiva nos servidores da empresa de Mark Zuckerberg, outros aplicativos do ecossistema Meta também estão sendo afetados.

Há relatos de lentidão para atualizar o feed do Instagram e dificuldades para carregar os Stories. O Facebook também apresenta mensagens de “Sessão Expirada” para alguns usuários.

Migração em massa para o X e Telegram

Com o WhatsApp fora do ar hoje, os brasileiros rapidamente migraram para redes alternativas. No X (antigo Twitter), a hashtag #WhatsAppCaiu já ocupa o topo dos Trending Topics, acompanhada de uma avalanche de memes sobre a situação.

O aplicativo de mensagens concorrente, Telegram, também registrou um pico de novos logins, já que muitos usuários correm para o app azul para terminar suas conversas antes de dormir.

Até o momento, a Meta (empresa responsável pelos aplicativos) não emitiu um comunicado oficial sobre a causa do apagão ou uma previsão de quando os serviços serão totalmente restabelecidos.

Matéria em atualização.

Fonte: Redação ContilNet