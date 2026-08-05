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Duas cidades terão crédito para ecopontos e coleta de lixo; veja quais

Projetos foram selecionados pelo Novo PAC

Por Dry Alves, ContilNet
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Duas cidades terão crédito para ecopontos e coleta de lixo; veja quais
Projetos serão financiados pelo FGTS/Foto: Reprodução

Os municípios de Itu e Guaratinguetá, no interior de São Paulo, foram selecionados para contratar financiamentos destinados à gestão de resíduos sólidos. Os projetos incluem a implantação de ecopontos e a compra de um caminhão compactador.

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Em Itu, a proposta prevê R$ 2 milhões para a construção e a reforma de ecopontos. Esses espaços são usados para receber materiais que não devem ser descartados na coleta domiciliar comum, como entulho, móveis e objetos de grande volume.

Guaratinguetá poderá contratar aproximadamente R$ 456,9 mil para adquirir um caminhão compactador com capacidade de seis metros cúbicos. O veículo deverá reforçar o serviço municipal de coleta de lixo.

As duas propostas foram selecionadas no eixo de cidades sustentáveis e resilientes do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). Os recursos serão disponibilizados por meio de operações de crédito com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).

A seleção permite que as prefeituras avancem nos procedimentos para formalizar os financiamentos. A publicação, porém, não informa quando os projetos serão executados.

A relação foi oficializada pela Portaria MCID nº 967, publicada na edição de quarta-feira (5) do Diário Oficial da União (DOU).

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