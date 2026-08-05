Editais culturais divulgam resultado final no Acre; confira nomes

Lista reúne projetos habilitados e classificados/Foto: Reprodução

O resultado final de três editais culturais foi divulgado em Tarauacá. As listas contemplam iniciativas de fortalecimento da cultura dos povos originários, projetos de arte e patrimônio e propostas apresentadas por artistas iniciantes.

Os recursos são provenientes da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura. A publicação apresenta os nomes dos proponentes, projetos, pontuações e situação de cada inscrição.

Prêmio Povos Originários

Foram habilitados Evaldi Cardoso Peres Kaxinawá, Francisco Edmilson Ferreira, Amanda Martins da Silva Kaxinawá, Iara Leila da Silva Brandão Shanenauá, Edson Aldete Roberto Jaminawá, José Manoel Kaxinawá Ferreira, Maria Raimunda Gomes de Souza, Antônio Renildo Kaxinawá Pereira e Jamaica Araújo da Silva.

Também aparecem como classificados Ezequiel Kaxinawá Ferreira, Francisco Gelcimar Araújo Kaxinawá, Valmar Francisco Moreira de Araújo e Evandro de Araújo Bonaparte Kaxinawá. Luciano da Silva Baltazar alcançou 97 pontos, mas a tabela não informa sua situação.

Edital Arte e Patrimônio

Foram habilitados:

Samantha Petrochelle da Rocha Alencar , com o projeto Resgatando a Cultura Popular Junina de Bairro – 3ª edição;

, com o projeto Resgatando a Cultura Popular Junina de Bairro – 3ª edição; Brenda Silva de Oliveira , com Vivência Cultural Huni Kuĩ: Patrimônio Vivo da Floresta;

, com Vivência Cultural Huni Kuĩ: Patrimônio Vivo da Floresta; Raimundo Nonato Acioly Gomes , com Anita Especial – Grandes Clássicos do Rock;

, com Anita Especial – Grandes Clássicos do Rock; Francisco Edmilson Ferreira , com Troncos da Ancestralidade;

, com Troncos da Ancestralidade; Caroline Clemente de Souza , com Raízes em Movimento;

, com Raízes em Movimento; Fandermiler da Cunha Freitas , com o III Concurso Literário Francisco Alves de Freitas;

, com o III Concurso Literário Francisco Alves de Freitas; Elias Feitosa de Oliveira , com Batalha Rei de Tarauacá – 2ª edição;

, com Batalha Rei de Tarauacá – 2ª edição; Carlos Augusto de Andrade Barbosa , com Tem um Cantor na Escola de Tarauacá;

, com Tem um Cantor na Escola de Tarauacá; Ismael Martins Pereira , com Amazônia em Teals;

, com Amazônia em Teals; José Marcelo Fortunato Gomes , com Arte que Transforma;

, com Arte que Transforma; José Anastácio Pereira de Souza , com Tarauacá na Cena – 2ª edição;

, com Tarauacá na Cena – 2ª edição; Luciano Silva Baltazar , com Sombras e Formas II;

, com Sombras e Formas II; Evaldi Cardoso Peres Kaxinawá , com a gravação do single Haburukú Ramini;

, com a gravação do single Haburukú Ramini; Francistanley Jesus Viana , com o videoclipe TK na Cena;

, com o videoclipe TK na Cena; Flávio Pereira dos Santos , com Clube de Leitura: Lendo para Aprender II;

, com Clube de Leitura: Lendo para Aprender II; José Edson do Nascimento , com Vem Dançar, Mostre Sua Arte!;

, com Vem Dançar, Mostre Sua Arte!; Gleyce da Silva Araújo Kaxinawá , com Mãos Ancestrais;

, com Mãos Ancestrais; José Vanilson de Oliveira , com Café Literário – Vozes de Tarauacá;

, com Café Literário – Vozes de Tarauacá; José Jean da Silva Freitas , com Arte na Madeira;

, com Arte na Madeira; Gecivandro de Albuquerque Castro, com Arte que Transforma: Exposição e Oficinas de Vivência Artística.

Também foram classificados Lucas Vinicius Farias de Vasconcelos, Magno Gomes Oliveira, Mateus Nascimento Silva, Michael Kelvin Peres de Lima, Adessandro Albuquerque de Lima, Tomais do Nascimento Teixeira, Francisco Pablo de Souza Silva, Thais de Sousa Freire e Leandro da Silva Simões Santana.

Edital para artistas iniciantes

Foram habilitados:

José Marcelo Fortunato Gomes , com Exposição Cores da Amazônia;

, com Exposição Cores da Amazônia; Taissa Conceição da Rocha , com Arte que Liberta;

, com Arte que Liberta; Valéria de Souza Araújo , com Mãos Ancestrais: Artesanato Indígena e Valorização Cultural;

, com Mãos Ancestrais: Artesanato Indígena e Valorização Cultural; José Edmilton Peres Pereira , com Expressões em Traços: Exposição de Desenhos e Pinturas;

, com Expressões em Traços: Exposição de Desenhos e Pinturas; Natanael de Oliveira Silva , com Batalha do Abacaxi;

, com Batalha do Abacaxi; Valdernilson de Lima Gomes , com Festival de Talentos da Capoeira;

, com Festival de Talentos da Capoeira; Sebastião Antônio Ferrarini , com o livreto Vila São Vicente e Rio Gregório;

, com o livreto Vila São Vicente e Rio Gregório; Jaqueane de Moraes Paula , com Arte e Tradição;

, com Arte e Tradição; Adriel Feitosa Charife , com FMS de Tarauacá;

, com FMS de Tarauacá; Edinaldo do Nascimento Lima, com Escolinha de Capoeira.

Também aparecem como classificados Danilo Ferreira da Silva, Francisco Adriano Cacau do Nascimento, Manoel de Araújo Freire, Hárisson Marcos da Cruz Saraiva e Damião dos Santos Leite.

Os responsáveis pelos projetos habilitados têm cinco dias úteis, contados da publicação do resultado, para apresentar a documentação exigida à Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Inovação. A entrega pode ser feita na Avenida Coronel Juvêncio de Menezes, nº 395, no Centro de Tarauacá, ou pelo e-mail indicado no edital.

O resultado foi publicado no Diário Oficial do Estado de quarta-feira (5), nas páginas 233 e 234.