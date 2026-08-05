Contratos terão duração de até dois anos/Foto: Reprodução

O Instituto Estadual de Educação Profissional e Tecnológica (Ieptec) convocou três candidatos aprovados em processos seletivos simplificados para atuação como bolsistas em Rio Branco e Feijó. Os chamados devem entregar a documentação e assinar o termo de compromisso.

Em Rio Branco, foram convocadas:

Yara Cristina de Paula Lima – profissional bolsista docente mensalista para mediação em sala, 5ª colocada, com carga horária de 20 horas semanais e contratação por 12 meses;

– profissional bolsista docente mensalista para mediação em sala, 5ª colocada, com carga horária de 20 horas semanais e contratação por 12 meses; Saore Oliveira Alves – profissional bolsista não docente mensalista para atuação na área administrativa, 44ª colocada, com carga horária de 40 horas semanais e contratação por 12 meses.

Para Feijó, foi convocado:

Anderson da Costa Pereira Montefusco – profissional bolsista docente mensalista para mediação em sala, 3º colocado, com carga horária de 20 horas semanais e contratação por 24 meses.

Os convocados devem apresentar documentos pessoais, diploma ou declaração de escolaridade, comprovante de residência, certidões judiciais, dados bancários, cadastro de credor na Secretaria de Estado da Fazenda e uma foto 3×4.

A entrega dos documentos e a assinatura do termo de compromisso foram marcadas para os dias 5, 6 e 10 de agosto, das 8h às 12h. Em Rio Branco, o atendimento ocorre na unidade central do Ieptec, localizada na Rua Riachuelo, nº 138, bairro José Augusto.

As convocações foram publicadas no Diário Oficial do Estado de quarta-feira (5), entre as páginas 79 e 83.