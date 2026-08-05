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Preço do quilo do mandim volta a cair e é vendido por R$ 10 em Sena

Com o maior volume disponível para venda, comerciantes reduziram os preços

Por Ricardo Amaral, ContilNet
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Preço do quilo do mandim volta a cair e é vendido por R$ 10 em Sena
A expectativa é que a oferta continue atraindo compradores | Foto: ContilNet

O preço do quilo do mandim voltou a cair em Sena Madureira e já está sendo comercializado por apenas R$ 10,00. A redução foi registrada após a chegada de uma nova remessa do pescado ao Porto do município, aumentando a oferta do produto no mercado local.

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Com o maior volume disponível para venda, comerciantes reduziram os preços, beneficiando os consumidores que buscam o peixe, bastante apreciado na região.

De acordo com informações apuradas, o valor de R$ 10,00 por quilo deve ser mantido enquanto durar o estoque da atual remessa. Após esse período, o preço poderá sofrer alterações, dependendo da disponibilidade do pescado e da chegada de novas cargas.

A expectativa é que a oferta continue atraindo compradores ao porto nos próximos dias, aproveitando o preço mais baixo em comparação às últimas semanas.

Conteúdo Original / Fonte: Ricardo Amaral, ContilNet
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