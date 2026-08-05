Parlamentar questionou a metodologia utilizada pelo instituto, por ser baseada em recrutamento de entrevistados por meio digital

Alan Rick durante sabatina ao vivo pelo ContilNet/Foto: ContilNet

O senador Alan Rick, pré-candidato ao Governo do Acre, contestou o resultado da mais recente pesquisa AtlasIntel, divulgada nesta semana, que mostrou pela primeira vez a governadora Mailza Assis numericamente à sua frente na disputa pelo Palácio Rio Branco.

Durante sabatina promovida pelo ContilNet nesta quarta-feira (5), na Expoacre 2026, Alan afirmou que o levantamento não reflete a realidade do eleitorado acreano e rejeitou a avaliação de que teria atingido seu limite de crescimento nas intenções de voto.

“Eu vou discordar com todo o respeito e carinho dos meus amigos jornalistas, porque a gente nem começou a campanha. Quando a gente começar a campanha, nós vamos crescer”, afirmou.

O senador também rebateu a análise de que a falta da máquina pública poderia limitar sua evolução eleitoral. Segundo ele, o grupo governista aposta no uso da estrutura administrativa, mas isso não seria suficiente para definir o resultado da eleição.

“Eles têm a máquina, o dinheiro e a estrutura. Mas esqueceram de combinar com o povo. Em 2022, nós vencemos com toda a máquina contra nós”, declarou.

Alan Rick fez duras críticas à atual gestão estadual, afirmando que o Acre “empobreceu” e classificando o governo como uma “máquina do mal”. Também acusou a existência de um suposto “gabinete do ódio” para atacar sua pré-candidatura durante o período eleitoral.

Ao comentar especificamente a pesquisa da AtlasIntel, o parlamentar questionou a metodologia utilizada pelo instituto, por ser baseada em recrutamento de entrevistados por meio digital.

“É uma pesquisa feita em rede social. Uma metodologia, no mínimo, curiosa. Ela fica dentro de uma bolha e não capta a realidade dos municípios e das pessoas”, disse.

Apesar do resultado do levantamento, Alan demonstrou confiança de que ampliará sua vantagem durante a campanha e afirmou acreditar na possibilidade de liquidar a disputa já na primeira etapa da eleição.

“Nós ainda vamos atingir o nosso teto lá em cima, que é mais de 50%. Tenho certeza de que vamos vencer a eleição no primeiro turno”, concluiu.

Assista a transmissão ao vivo: