A passagem de Gabby Dobbins pela Expoacre foi para um desfile de lançamento de uma marca acreana de chapéus

Gabby Dobbins/Foto: ContilNet

A modelo internacional Gabby Dobbins protagonizou um dos momentos mais marcantes da programação do Galpão do Empreendedorismo, na Expoacre, ao retornar ao seu estado natal para desfilar.

Com uma trajetória que já cruza fronteiras e estampa marcas de grande projeção no cenário da moda mundial, como a Gucci, a volta de Gabby ao solo acreano teve um sabor especial: o de resgatar memórias de infância e servir de inspiração para a nova geração de jovens da região.

Para Gabby, pisar na passarela da feira teve um significado que vai muito além do trabalho profissional. O evento evocou lembranças afetivas de quando ela própria frequentava o espaço como espectadora.

“Para mim, a Expoacre quando eu era criança era sempre um sonho, era sempre aquele momento mais esperado do mundo para ver. Então é muito bom conseguir mostrar o meu talento para a galera daqui também”, compartilhou a modelo.

A principal motivação do retorno, segundo ela, é plantar a semente da esperança e da perseverança nas meninas locais, mostrando que barreiras geográficas podem ser rompidas.

“Mostrando o talento, as pessoas se inspiram mais e têm mais vontade de querer ser o que elas querem, de não desistir, porque às vezes elas conseguem ver em mim que pode dar certo sim”, disse.

A carreira internacional de Gabby Dobbins é marcada por conquistas expressivas, incluindo colaborações com estilistas e a imersão nos bastidores da alta-costura e do design global. Para a modelo, levar o nome do Acre para o exterior é uma missão de orgulho e quebra de preconceitos.

“Foi muito gratificante conhecer todos os designers que eu conheci, o jeito que eles fazem as roupas, e várias figuras importantes. É muito importante para mim saber que estou representando o Acre lá fora, porque para muitas pessoas o Acre é ‘inexistente’, é a ‘cidade dos dinossauros’ como eles dizem. Mas comigo aqui a gente vê que não é, e eu realmente consegui ir para fora e mostrar o meu talento”, disse.

A passagem de Gabby Dobbins pela Expoacre foi para um desfile de lançamento de uma marca acreana de chapéus.

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Conteúdo Original / Fonte: Geovany Calegário, ContilNet