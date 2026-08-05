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Modelo acreana que conquistou a moda mundial volta à Expoacre para desfile

A passagem de Gabby Dobbins pela Expoacre foi para um desfile de lançamento de uma marca acreana de chapéus

Por Redação ContilNet
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Modelo acreana que conquistou a moda mundial volta à Expoacre para desfile
Gabby Dobbins/Foto: ContilNet

A modelo internacional Gabby Dobbins protagonizou um dos momentos mais marcantes da programação do Galpão do Empreendedorismo, na Expoacre, ao retornar ao seu estado natal para desfilar.

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Com uma trajetória que já cruza fronteiras e estampa marcas de grande projeção no cenário da moda mundial, como a Gucci, a volta de Gabby ao solo acreano teve um sabor especial: o de resgatar memórias de infância e servir de inspiração para a nova geração de jovens da região.

Para Gabby, pisar na passarela da feira teve um significado que vai muito além do trabalho profissional. O evento evocou lembranças afetivas de quando ela própria frequentava o espaço como espectadora.

“Para mim, a Expoacre quando eu era criança era sempre um sonho, era sempre aquele momento mais esperado do mundo para ver. Então é muito bom conseguir mostrar o meu talento para a galera daqui também”, compartilhou a modelo.

A principal motivação do retorno, segundo ela, é plantar a semente da esperança e da perseverança nas meninas locais, mostrando que barreiras geográficas podem ser rompidas.

“Mostrando o talento, as pessoas se inspiram mais e têm mais vontade de querer ser o que elas querem, de não desistir, porque às vezes elas conseguem ver em mim que pode dar certo sim”, disse.

A carreira internacional de Gabby Dobbins é marcada por conquistas expressivas, incluindo colaborações com estilistas e a imersão nos bastidores da alta-costura e do design global. Para a modelo, levar o nome do Acre para o exterior é uma missão de orgulho e quebra de preconceitos.

“Foi muito gratificante conhecer todos os designers que eu conheci, o jeito que eles fazem as roupas, e várias figuras importantes. É muito importante para mim saber que estou representando o Acre lá fora, porque para muitas pessoas o Acre é ‘inexistente’, é a ‘cidade dos dinossauros’ como eles dizem. Mas comigo aqui a gente vê que não é, e eu realmente consegui ir para fora e mostrar o meu talento”, disse.

A passagem de Gabby Dobbins pela Expoacre foi para um desfile de lançamento de uma marca acreana de chapéus.

 

Conteúdo Original / Fonte: Geovany Calegário, ContilNet
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