Empreendedorismo feminino ganha destaque na Expoacre 2026 com produtos e histórias de mulheres acreanas/Foto: ContilNet

O empreendedorismo feminino tem um espaço garantido na Expoacre 2026 e vem se consolidando como uma vitrine para mulheres que buscam ampliar seus negócios e conquistar autonomia financeira. Localizado em frente à Arena de Shows, o estande reúne empreendedoras de diferentes segmentos e apresenta ao público produtos que vão de cosméticos e perfumaria até brinquedos produzidos em impressoras 3D.

O espaço é coordenado por Lidiane Cabral, que destaca a importância da iniciativa para fortalecer o trabalho desenvolvido ao longo de todo o ano pelos movimentos de mulheres empreendedoras do Acre.

“Primeiro, a gente agradece muito ao Governo do Estado por ter possibilitado esse espaço cativo para o empreendedorismo feminino. Aqui nós reunimos três movimentos: o Clube de uma Mamãe, o Conselho da Mulher Empreendedora e da Cultura e o Elas Fazem Acontecer. É um espaço onde conseguimos mostrar a diversidade do empreendedorismo feminino no Acre”, afirmou.

Além da variedade de produtos, o estande também abre espaço para causas sociais. Entre as expositoras está uma mãe que participa da feira para arrecadar recursos destinados ao tratamento dos filhos diagnosticados com uma doença rara, ampliando a visibilidade da campanha durante o evento.

Segundo Lidiane, o principal objetivo do projeto vai além das vendas realizadas durante a feira.

“O cliente que vem aqui não vai apenas comprar um produto. Ele também apoia uma causa, que é oportunizar renda para essas mulheres. Nossa maior missão é promover autonomia econômica e liberdade para as mulheres do Acre.”

O espaço reúne empreendedoras dos mais diversos ramos, oferecendo ao público perfumes árabes, cosméticos importados, maquiagens, artigos personalizados e outros produtos criativos produzidos por mulheres acreanas.

Para quem deseja iniciar no empreendedorismo, Lidiane explica que a rede permanece ativa durante todo o ano promovendo feiras de economia criativa e solidária em diferentes pontos de Rio Branco, além de oferecer capacitações às participantes.

“O principal canal de entrada é o Instagram do Elas Fazem Acontecer. A mulher faz um cadastro, entra no grupo de WhatsApp e já pode participar das formações e das feiras. Os outros movimentos também trabalham dessa forma, fortalecendo essa rede de apoio entre as empreendedoras”, explicou.

Durante a Expoacre 2026, o estande funciona como uma oportunidade para que centenas de visitantes conheçam o trabalho desenvolvido pelas empreendedoras locais, incentivando o consumo de produtos regionais e contribuindo para o fortalecimento da economia feminina no estado.

Conteúdo Original / Fonte: Geovany Calegário, ContilNet