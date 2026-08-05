05/08/2026
ContilNet Notícias Logo
05/08/2026
ContilPop
Tirullipa terá que indenizar mulheres por “brincadeira” na Farofa da Gkay
Perez Hilton preocupa fãs durante transmissão e é levado ao hospital
Noiva de Oruam chama atenção com corpo diferente; veja repercussão
Giovanna Grigio volta às novelas em “Por Você”; veja bastidores
“Cansado de ser odiado”, diz Wagner Moura ao desabafar sobre política
Grande Otelo 2026 premia 2 filmes na categoria principal; veja vencedores
Neta de Carlos Alberto de Nóbrega comemora fim do tratamento contra câncer
Thais Carla planeja cirurgias reparadoras pós-100 kg; veja cuidados
Edson Gomes evolui bem e deve deixar a semi-UTI nesta terça (4/8)
Bianca Andrade é criticada por fala sobre mãe do 2º filho de Fred

Sebrae fortalece empreendedorismo feminino com espaço próprio na Expoacre

Estande reúne mulheres empreendedoras de diferentes segmentos

Por Redação ContilNet
COMPARTILHAR0SigaSiga Google Discover
Sebrae fortalece empreendedorismo feminino com espaço próprio na Expoacre
Empreendedorismo feminino ganha destaque na Expoacre 2026 com produtos e histórias de mulheres acreanas/Foto: ContilNet

O empreendedorismo feminino tem um espaço garantido na Expoacre 2026 e vem se consolidando como uma vitrine para mulheres que buscam ampliar seus negócios e conquistar autonomia financeira. Localizado em frente à Arena de Shows, o estande reúne empreendedoras de diferentes segmentos e apresenta ao público produtos que vão de cosméticos e perfumaria até brinquedos produzidos em impressoras 3D.

📲Participe do canal do ContilNet no InstagramToque para entrar e acompanhar as novidades

O espaço é coordenado por Lidiane Cabral, que destaca a importância da iniciativa para fortalecer o trabalho desenvolvido ao longo de todo o ano pelos movimentos de mulheres empreendedoras do Acre.

Estande reúne empreendedoras de diferentes áreas e fortalece a autonomia financeira das mulheres no Acre/Foto: ContilNet

“Primeiro, a gente agradece muito ao Governo do Estado por ter possibilitado esse espaço cativo para o empreendedorismo feminino. Aqui nós reunimos três movimentos: o Clube de uma Mamãe, o Conselho da Mulher Empreendedora e da Cultura e o Elas Fazem Acontecer. É um espaço onde conseguimos mostrar a diversidade do empreendedorismo feminino no Acre”, afirmou.

Além da variedade de produtos, o estande também abre espaço para causas sociais. Entre as expositoras está uma mãe que participa da feira para arrecadar recursos destinados ao tratamento dos filhos diagnosticados com uma doença rara, ampliando a visibilidade da campanha durante o evento.

Mulheres empreendedoras apresentam seus negócios na Expoacre 2026 e movimentam a economia local/Foto: ContilNet

Segundo Lidiane, o principal objetivo do projeto vai além das vendas realizadas durante a feira.

“O cliente que vem aqui não vai apenas comprar um produto. Ele também apoia uma causa, que é oportunizar renda para essas mulheres. Nossa maior missão é promover autonomia econômica e liberdade para as mulheres do Acre.”

Espaço dedicado ao empreendedorismo feminino reúne criatividade, solidariedade e oportunidades na feira/Foto: ContilNet

O espaço reúne empreendedoras dos mais diversos ramos, oferecendo ao público perfumes árabes, cosméticos importados, maquiagens, artigos personalizados e outros produtos criativos produzidos por mulheres acreanas.

Para quem deseja iniciar no empreendedorismo, Lidiane explica que a rede permanece ativa durante todo o ano promovendo feiras de economia criativa e solidária em diferentes pontos de Rio Branco, além de oferecer capacitações às participantes.

Expoacre 2026 valoriza o trabalho de mulheres que transformam ideias em negóciosa/Foto: ContilNet

“O principal canal de entrada é o Instagram do Elas Fazem Acontecer. A mulher faz um cadastro, entra no grupo de WhatsApp e já pode participar das formações e das feiras. Os outros movimentos também trabalham dessa forma, fortalecendo essa rede de apoio entre as empreendedoras”, explicou.

Durante a Expoacre 2026, o estande funciona como uma oportunidade para que centenas de visitantes conheçam o trabalho desenvolvido pelas empreendedoras locais, incentivando o consumo de produtos regionais e contribuindo para o fortalecimento da economia feminina no estado.

Conteúdo Original / Fonte: Geovany Calegário, ContilNet
Adicione o ContilNet como fonte preferida no Google

Notícias relacionadas

© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.