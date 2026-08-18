O candidato ao Governo do Acre, Tião Bocalom, inaugura nesta quarta-feira (19) o Comitê Central de sua campanha, em Rio Branco. O ato está marcado para as 19h e deve reunir apoiadores, candidatos e lideranças políticas.
Antes da programação na capital, Bocalom cumpre agenda em Capixaba, das 8h às 17h. No município, o candidato realiza visitas ao comércio e participa de encontros com lideranças locais.
A agenda faz parte da estratégia de campanha de ampliar o contato direto com a população e lideranças dos municípios do Acre, com visitas, reuniões e atividades de mobilização.
O Comitê Central fica localizado na Rua Isaura Parente, próximo ao Elevado da AABB, em Rio Branco.