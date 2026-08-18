Laura Cardoso partiu a menos de um mês de celebrar 99 anos de idade

A pioneira da teledramaturgia completaria aniversário em 13 de setembro.

Divulgação/Globo/César Alves

Nascida em 13 de setembro de 1927, uma das maiores atrizes da história do país faleceu pacificamente de causas naturais na noite de segunda-feira.

A atriz Laura Cardoso faleceu a menos de um mês de comemorar seu 99º aniversário. Considerada um dos grandes pilares da teledramaturgia brasileira, a artista faria aniversário no próximo dia 13 de setembro. A morte de causas naturais ocorreu na noite de segunda-feira (17/8), em São Paulo.

De acordo com as informações apuradas pela jornalista Juliana Barbosa para o portal METRÓPOLES, a notícia foi confirmada oficialmente pelos familiares durante a madrugada.

“Nossa grande estrela se despediu de nós. Laura Cardoso estará para sempre em nossos corações. Obrigada por tudo, nossa amada e eterna Laura Cardoso”, divulgou a família em apuração veiculada no METRÓPOLES.

Homenagens no velório, sete décadas de arte e legado inestimável

Conforme detalhado pela cobertura de Juliana Barbosa no METRÓPOLES, a despedida à atriz mobilizou fãs e classe artística:

Data de Aniversário: Nascida em 13 de setembro de 1927, a pioneira estava a poucas semanas de completar 99 anos.

Cerimonial Fúnebre: O velório foi agendado para esta terça-feira (18/8), das 8h às 14h, no Funeral Home, localizado no bairro da Bela Vista, em São Paulo.

Início do Pioneirismo: Estreou na atuação em 1950, acumulando trabalhos de destaque no rádio, teatro, cinema e na televisão.

Trabalhos Finais: Sua última novela na TV Globo foi A Dona do Pedaço (2019), e no cinema atuou no filme Dona Rosinha (2025).

Quando a atriz Laura Cardoso completaria 99 anos?

Laura Cardoso completaria 99 anos de idade no dia 13 de setembro.

Onde foi realizado o velório de Laura Cardoso em São Paulo?

O velório da artista ocorreu no Funeral Home, no bairro da Bela Vista, em São Paulo.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet