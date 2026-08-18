“Não quero ser sua”: música de Marina Sena viraliza em meio a término

Faixa Anjo repercute na web após influenciador comunicar fim de namoro

Instagram/Reprodução

A música Anjo, lançada pela cantora Marina Sena em 2025, voltou aos assuntos mais comentados das redes sociais nesta terça-feira (18/8). O resgate da faixa ocorreu poucas horas após o influenciador Juliano Floss publicar um comunicado oficial nas redes sociais confirmando o fim do relacionamento entre os dois, que durava desde julho de 2024.

De acordo com as informações apuradas pela jornalista Camilla Germano para o portal METRÓPOLES, a letra passou a ser interpretada por fãs como uma espécie de “aviso prévio” da artista.

“Nas redes, internautas destacaram trechos da música como ‘você vai se entregar, e eu vou te amar / mas eu não quero ser sua’, brincando que a cantora já havia antecipado o tom da relação”, destacou a repórter Camilla Germano em apuração veiculada no METRÓPOLES.

Análise da letra, paleta de cores e anúncio oficial

Conforme detalhado pela cobertura de Camilla Germano no METRÓPOLES, a repercussão digital mobilizou teorias e piadas no X (antigo Twitter) e no Instagram:

Conteúdo da Canção: A faixa mistura declarações apaixonadas ( “eu tenho um anjo pra chamar de meu” ) com alertas de independência afetiva ( “é que eu ‘tô com medo / é que eu não sou pura” ).

Observação de Fãs: Usuários notaram até mesmo que a imagem de fundo do comunicado de Juliano Floss combinava com a paleta de cores de Anjo no Spotify.

Comunicado de Juliano: Na noite de segunda-feira (17/8), o influenciador escreveu: “Aos que sempre torceram (…) comunico aqui o fim do meu relacionamento com Marina” .

Silêncio da Cantora: Até o momento, Marina Sena não se pronunciou publicamente ou fez posts comentando a nota do ex-namorado.

Qual música de Marina Sena viralizou após o término com Juliano Floss?

A música que viralizou foi Anjo, lançada em 2025, devido ao verso “mas eu não quero ser sua”.

Quem anunciou o fim do namoro entre Marina Sena e Juliano Floss?

O influenciador Juliano Floss fez a publicação oficial em seu perfil no Instagram na noite de segunda-feira (17/8).

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet