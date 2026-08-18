18/08/2026
ContilNet Notícias Logo
18/08/2026
ContilPop
“Não quero ser sua”: música de Marina Sena viraliza em meio a término
Laura Cardoso partiu a menos de um mês de celebrar 99 anos de idade
Neta detalha último momento de Laura Cardoso: “Respirou e foi embora”
Viúva aos 52 anos, Laura Cardoso nunca voltou a se casar: “Acho que não encontrei”
Quem era Carlos Cesare, ator que interpretou Pablo no Qual é a Música?
Fábio Porchat e pai ganham ação após falsas acusações sobre Lei Rouanet
Repercussão do término de Marina Sena e Juliano Floss movimenta fãs
Bisneto de Laura Cardoso diz que atriz morreu “do jeito que queria”
Globo tira Sessão da Tarde do ar após morte de Laura Cardoso
Carla Perez e Xanddy enfrentam “ninho vazio” após casamento do caçula

“Não quero ser sua”: música de Marina Sena viraliza em meio a término

Faixa Anjo repercute na web após influenciador comunicar fim de namoro

Por Redação ContilNet
COMPARTILHAR0SigaSiga Google Discover
“Não quero ser sua”: música de Marina Sena viraliza em meio a término
Instagram/Reprodução

A música Anjo, lançada pela cantora Marina Sena em 2025, voltou aos assuntos mais comentados das redes sociais nesta terça-feira (18/8). O resgate da faixa ocorreu poucas horas após o influenciador Juliano Floss publicar um comunicado oficial nas redes sociais confirmando o fim do relacionamento entre os dois, que durava desde julho de 2024.

📲Participe do canal do ContilNet no InstagramToque para entrar e acompanhar as novidades

De acordo com as informações apuradas pela jornalista Camilla Germano para o portal METRÓPOLES, a letra passou a ser interpretada por fãs como uma espécie de “aviso prévio” da artista.

“Nas redes, internautas destacaram trechos da música como ‘você vai se entregar, e eu vou te amar / mas eu não quero ser sua’, brincando que a cantora já havia antecipado o tom da relação”, destacou a repórter Camilla Germano em apuração veiculada no METRÓPOLES.

Análise da letra, paleta de cores e anúncio oficial

Conforme detalhado pela cobertura de Camilla Germano no METRÓPOLES, a repercussão digital mobilizou teorias e piadas no X (antigo Twitter) e no Instagram:

  • Conteúdo da Canção: A faixa mistura declarações apaixonadas (“eu tenho um anjo pra chamar de meu”) com alertas de independência afetiva (“é que eu ‘tô com medo / é que eu não sou pura”).

  • Observação de Fãs: Usuários notaram até mesmo que a imagem de fundo do comunicado de Juliano Floss combinava com a paleta de cores de Anjo no Spotify.

  • Comunicado de Juliano: Na noite de segunda-feira (17/8), o influenciador escreveu: “Aos que sempre torceram (…) comunico aqui o fim do meu relacionamento com Marina”.

  • Silêncio da Cantora: Até o momento, Marina Sena não se pronunciou publicamente ou fez posts comentando a nota do ex-namorado.

Qual música de Marina Sena viralizou após o término com Juliano Floss?

A música que viralizou foi Anjo, lançada em 2025, devido ao verso “mas eu não quero ser sua”.

Quem anunciou o fim do namoro entre Marina Sena e Juliano Floss?

O influenciador Juliano Floss fez a publicação oficial em seu perfil no Instagram na noite de segunda-feira (17/8).

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet
Adicione o ContilNet como fonte preferida no Google

Notícias relacionadas

© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.